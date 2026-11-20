Uruguay cayó 24 puestos en dos años en el ranking del Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI), dentro de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre el Gobierno Electrónico de 2026.

El país se ubicaba en el puesto 25 en el relevamiento de 2024 , con un Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de 0.9006 . Mientras que en el estudio de este año se ubica en el puesto 49 , con un índice de 0.8494 .

En la evaluación de 2024 , Uruguay se encontraba liderando entre "los países de las Américas", solo por debajo de Estados Unidos . Los norteamericanos se encontraban en el puesto 19 a nivel general por ese entonces, con 0.9194 de EGDI .

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Con respecto a la última evaluación, Estados Unidos sigue liderando entre los países de las Américas , ahora en el puesto 13 en general y con un aumento de su EGDI. Otra diferencia es que entre norteamericanos y uruguayos , en el ranking de las Américas, ahora se ubica Argentina, Chile, Canadá y Brasil .

Los "países de las Américas" con mayor Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico

En esta última medición, Uruguay se sigue mantiene por arriba de Colombia, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú, República Dominicana y San Cristóbal y Nieves.

Corea del Sur es el país mejor ranqueado en este aspecto con 0.9794, le sigue Dinamarca con 0.9777 y completa el podio Singapur con 0.9722. Por otro lado, el país peor evaluado fue la República Centroafricana, en el lugar número 194 y con EGDI de 0.0996.

Los países con mayor Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico Foto: Organización de las Naciones Unidas

En total fueron evaluados unos 194 países y el índice en cuestión consiste en el promedio, con igual ponderación, de tres índices normalizados: el Índice de Servicios en Línea (OSI), el Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones (TII) y el Índice de Capital Humano (HCI).

El OSI se basa en una evaluación en línea independiente —realizada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas— de los portales y servicios gubernamentales nacionales, complementada con información contextual proveniente del Cuestionario para los Estados Miembros.

El TII combina datos sobre conectividad y asequibilidad —proporcionados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)— con el nuevo componente de Infraestructura para el Gobierno Electrónico (EGI), incorporado en esta edición.

El HCI se nutre principalmente de datos educativos facilitados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y sigue incluyendo el indicador de Alfabetización en Gobierno Electrónico.