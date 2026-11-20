Este jueves 19 de noviembre se realizó una nueva edición de Energía Summit, un evento organizado por El Observador y Piso 22 que puso el foco en el futuro energético de Uruguay y la región .

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El encuentro propuso reflexionar sobre las transformaciones del sector y los desafíos que marcarán su desarrollo en los próximos años.

Diego Oroño, presidente de AUDER (Asociación Uruguaya de Energías Renovables),Rodrigo Alonso, director de Laboratorio de Energía Solar, Carlos Bellomo, gerente general de MontevideoGas y Conecta y Lucia Addiego, gerenta de Servicios de O&M de Ingener en el primer panel de la jornada: Una mirada del sector energético.

Energía Summit 2026: repasá los principales desafíos de las energías renovables que dejó la edición del año pasado

Rafael Troche, asesor de UTE: "Tenemos a estudio muchas propuestas de inversión, si todo saliera tendríamos que multiplicar Uruguay por tres o cuatro"

Daniel Olesker, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM); Roberto Bentancor, vicepresidente de UTE; Juan Robledo, director editorial de El Observador y Alberto Charro, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Uruguay.

Foto: Faustina Cingolani

El ingeniero Rafael Troche, asesor de UTE, habló sobre UTE como herramienta estratégica para el desarrollo.

Foto: Faustina Cingolani

Erika Teliz, directora del Faraday Lab y Gabriel Hernández, director de Tecnología y Operaciones de Agesic, hablaron sobre IA y Data Centers en el tercer panel de la jornada.

Foto: Faustina Cingolani

Foto: Faustina Cingolani

Ignacio Imas, lead Officer de Infra y Energía para Cono Sur en BID Invest profundizó en las oportunidades energéticas en clave del Cono Sur.

Foto: Faustina Cingolani

Ignacio Torres, gobernador de la Provincia de Chubut y Tomás Ocampo, CEO y Fundador de Unbloc en el panel Patagonia energética.

Foto: Faustina Cingolani

Energía Summit 2026 cerró con el panel Offshore: ¿un nuevo ciclo energético para la región?, a cargo de Bruno Conti, geólogo de Transición Energética de ANCAP