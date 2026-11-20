Este jueves 19 de noviembre se realizó una nueva edición de Energía Summit, un evento organizado por El Observador y Piso 22 que puso el foco en el futuro energético de Uruguay y la región.
El encuentro propuso reflexionar sobre las transformaciones del sector y los desafíos que marcarán su desarrollo en los próximos años.
Energía Summit en imágenes
Diego Oroño, presidente de AUDER (Asociación Uruguaya de Energías Renovables),Rodrigo Alonso, director de Laboratorio de Energía Solar, Carlos Bellomo, gerente general de MontevideoGas y Conecta y Lucia Addiego, gerenta de Servicios de O&M de Ingener en el primer panel de la jornada: Una mirada del sector energético.
Daniel Olesker, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM); Roberto Bentancor, vicepresidente de UTE; Juan Robledo, director editorial de El Observador y Alberto Charro, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Uruguay.
El ingeniero Rafael Troche, asesor de UTE, habló sobre UTE como herramienta estratégica para el desarrollo.
Erika Teliz, directora del Faraday Lab y Gabriel Hernández, director de Tecnología y Operaciones de Agesic, hablaron sobre IA y Data Centers en el tercer panel de la jornada.
Ignacio Imas, lead Officer de Infra y Energía para Cono Sur en BID Invest profundizó en las oportunidades energéticas en clave del Cono Sur.
Ignacio Torres, gobernador de la Provincia de Chubut y Tomás Ocampo, CEO y Fundador de Unbloc en el panel Patagonia energética.
Energía Summit 2026 cerró con el panel Offshore: ¿un nuevo ciclo energético para la región?, a cargo de Bruno Conti, geólogo de Transición Energética de ANCAP