El anuncio del Congreso de Intendentes de congelar el valor de la patente para 2027 en el caso de los autos a combustión generó distintas repercusiones políticas. Mientras los jefes departamentales buscaron presentar la decisión como un beneficio para los contribuyentes –porque no se ajusta por inflación– distintos legisladores pusieron el grito en el cielo debido a que ese valor se calcula a partir del precio de mercado de los automóviles que en los últimos meses ha tenido una fuerte depreciación (sobre todo los usados).

El Congreso de Intendentes toma la decisión sobre el valor del tributo a partir de un informe técnico que recibe con el valor de aforo de los vehículos. Ese informe toma en cuenta el período julio 2025 a junio de 2026 y, según pudo saber El Observador a partir de fuentes del sector automotriz, daba una baja en promedio de 9,5%.

Incluso, según dijo a El Observador el consejero político del Congreso de Intendentes, César García, la siguiente actualización de ese informe, que se realiza cada tres meses, daba una baja aún más pronunciada . Pero la realidad del mercado es muy dispar y las bajas son diferentes según marcas y modelos.

La explosión de la venta de autos eléctricos cero kilómetro tuvo un impacto directo en el mercado de usados (que en su mayoría son a nafta) pero la decisión del Congreso de Intendentes no recogió esa realidad.

Autodata, la empresa que elabora el informe técnico, trabaja también para las corredoras de seguros, los concesionarios e incluso para otros organismos públicos que buscan tasar su flota. Todos esos clientes acceden a una base de datos que tiene más de 70 mil códigos que corresponden a distintos modelos de autos y su valor y que es la que se utiliza para determinar el valor de aforo que es el que se utiliza para calcular el monto de la patente (una alícuota de 5% en los cero kilómetro y de 4,5% de los usados).

El Observador accedió, a partir de fuentes del mercado que tienen acceso a esa base, a tres ejemplos para entender cómo evolucionaron los precios entre 2025 y 2026.

El Cherry QQ 1.1 full de 2010 valía US$ 5.500 a mediados del año pasado y a mediados de este año valía US$ 4.900, una depreciación de casi un 11%. En el caso del Chevrolet Joy del 2020 valía US$ 12.800 y hoy vale US$ 11.900, un 7% menos. Pero en el caso del Mercedes Benz GLA 200 del mismo año la desvalorización es de casi 25% (pasó de US$ 39.800 a US$ 29.900).

La variación de los precios depende de muchos factores y por eso es tan dispar. En el caso de Tesla, por ejemplo, que recién empezó a vender de forma oficial este año en Uruguay, la desvalorización de los usados es de casi 40%.

¿Por qué los intendentes decidieron mantener el valor de la patente? Porque ya tienen los presupuestos armados para el quinquenio y las proyecciones que hicieron de su recaudación no contemplaron la posibilidad de que disminuyeran los ingresos por Sucive. Así los explicó el intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso:

“No olvidar que uno de los pocos recursos genuinos que tienen las intendencias están vinculados al Sucive, están en nuestros presupuestos, presupuestos quinquenales con una proyección”, dijo el lunes en conferencia de prensa. Es decir, los gobiernos departamentales proyectaron gastos que se cubren con estos ingresos pero no tuvieron en cuenta la posibilidad de que esos ingresos se redujeran.

Incluso, Enciso aseguró que valorar que no se ajustó por inflación es “ver el medio vaso lleno”. Habitualmente el valor de la patente se ajusta teniendo en cuenta dos valores: inflación y tipo de cambio.

Lo que muestran los números es que la recaudación por patentes del Sucive viene casi siempre creciendo por encima de la inflación, según datos actualizados de un informe de la Universidad de la República al que accedió El Observador. De los últimos cuatro años, en tres la recaudación creció más que el Índice de Precios al Consumo (IPC).

En 2022, 2023 y 2025 la recaudación aumentó entre 6 y 8 puntos porcentuales por encima de la inflación de ese año. En 2024 estuvo 2,73 puntos por debajo.

¿A qué se debe este crecimiento? A la incidencia del tipo de cambio y al aumento del parque vehicular registrado en Uruguay en los últimos años. Entre 2022 y 2025 el parque aumentó en 173.063 vehículos según datos que publica el Ministerio de Industria a partir de información del Sucive (un crecimiento del 11,5%). Para ese número se toman en cuenta los vehículos que pagaron patente al menos una vez en los últimos cuatro años o que hayan sido empadronados por primera vez en ese período de tiempo. Para las motos se toman dos años.

El antecedente

La decisión de los intendentes de congelar el precio de la patente de los autos a combustión significa que el contribuyente va a pagar exactamente lo mismo que el año pasado. Sin embargo, la decisión del 2025 tampoco estuvo exenta de polémica porque la otra variable que se toma para calcular el valor de la patente es el tipo de cambio y jugó en contra de los contribuyentes. Los vehículos se comercializan en dólares pero el valor de aforo y de la patente es en pesos.

Y a principios de este año, cuando los contribuyentes empezaron a pagar la patente, se encontraron que había tenido un aumento que no se correspondía con la inflación y el tipo de cambio que veían en las pizarras por entonces. Es que el Congreso de Intendentes toma un valor promedio del dólar entre octubre y setiembre de cada año ($ 41,826 entre 2024 y 2025) y en enero de 2026 el valor del billete verde estaba por debajo de $ 39.

Y el promedio del dólar de este año es también inferior ($39,75) al que se tomó en 2025 por lo que el congelamiento de los valores también beneficia las arcas de las intendencias por la variable del tipo de cambio. La inflación interanual fue de 4,68% en el período que se toma.

“Los intendentes resolvieron hacer caja con la baja del dólar y la fuerte caída de los precios de los vehículos tanto nuevos como usados durante el último año (...) El año pasado, la justificación en el aumento de los aforos fue la suba del dólar. Ahora que el tipo de cambio llegó a niveles incluso por debajo del promedio del año anterior, deciden oportunamente congelar la patente”, escribió en X el periodista y analista Federico Comesaña.

Los autos eléctricos

Los jefes departamentales también decidieron aplicar un aumento gradual de la patente de los autos eléctricos que, hasta ahora, contaban con beneficios. Los vehículos cuyo valor de mercado es inferior a US$ 19.000 sin IVA mantendrá la alícuota de 3% como hasta ahora.

Pero los que tengan un valor de hasta US$ 25.000 sin IVA pagarán un 4% y los que estén por encima de ese monto abonarán un 5% de patente.

Enciso aseguró que estamos ante un “año bisagra” por el ingreso de miles de autos eléctricos. “La resolución equilibra y trata de compensar esa realidad, con algo que está vinculado fundamentalmente a un tema de oferta y demanda de un año que ha sido removedor por el peso de los autos eléctricos”, aseguró en la conferencia de prensa.

De todos modos, el porcentajes de autos eléctricos en el total del parque vehicular es aun bajo. Si bien aun no hay números actualizados de 2026, la Asociación Uruguaya de Energías Renovables estima que hoy deben ser alrededor del 4% del total.