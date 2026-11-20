Una reciente jugada diplomática de los gobiernos que integran el Escudo de las Américas en el seno de la Organización de Estados Americanos ( OEA ) puso en alerta a la administración de Yamandú Orsi .

En nombre de Estados Unidos y sus aliados, la misión permanente de Chile presentó una carta para convocar de urgencia al Consejo Permanente de la OEA para “actuar provisionalmente como órgano de consulta” del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ( TIAR ).

La nota contó con el respaldo de Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago como integrantes del TIAR y sumó además la adhesión de Ecuador, Bolivia y Guyana, que no forman parte del tratado.

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Los proponentes invocan el artículo 6 de este acuerdo surgido tras la Segunda Guerra Mundial e inspirado en el ejemplo de la OTAN: que se puedan acordar “medidas” para “la defensa común y el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente” ante cualquier “agresión que no sea ataque armado, conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América”.

Estos 12 países sostuvieron que “la amenaza más inmediata y universalmente compartida en nuestro hemisferio es la que plantean los grupos delictivos organizados implicados en el tráfico transnacional de drogas y terrorismo”.

Su amenaza fundamenta para estos gobiernos la invocación del artículo 6 del TIAR de modo de procurar “una resolución que promueva y facilite una acción colectiva. cooperativa y coordinada”.

Los países citados agregan que no va a haber acciones contra Estado Miembro alguno, que no se va a usar fuerza armada y que cualquier medida se regirá por la Carta de las Naciones Unidas.

La invocación del TIAR está planteada desde la declaración conjunta que puso la piedra fundamental al Escudo de las Américas con la presencia de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

“Tema complicado y grande”, advirtió una fuente del gobierno de Orsi al conocerse la jugada.

Desde el Poder Ejecutivo reconocieron a El Observador que “hay preocupación” por el alcance de esta jugada diplomática que abre la puerta a una mayor injerencia de Estados Unidos en la región bajo la bandera de la lucha contra el “narcoterrorismo”, concepto al que Uruguay se ha negado a adherir.

En el gobierno, que aparte integra el Compromiso de Santiago contra la delincuencia organizada, también tomó por sorpresa el timing de la iniciativa y la forma en que fue impulsada por Chile en la antesala a una cumbre por el mismo tema que tendrá lugar en tres semanas en Panamá.

Desde Cancillería indicaron que el embajador uruguayo ante la OEA, Edison Lanza, está trabajando en el discurso con que el Estado dejará en actas su posición ante el Consejo Permanente, que está citado para este viernes.

Edison Lanza, embajador uruguayo en la OEA

Uruguay también está atento al curso de las negociaciones en la previa de la cumbre y a los matices que surjan en la discusión con países como México, que no integra el Escudo de las Américas ni el TIAR.

La aplicación del TIAR ha sido objeto de polémica en distintos momentos desde su creación, como cuando Argentina lo invocó sin éxito en 1982 durante la Guerra de las Malvinas contra Inglaterra.

También fue invocado en 2019 por el entonces secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, para hacer frente a la crisis política en Venezuela. Su aplicación se limitó sin éxito a la presión diplomática y no incluyó el uso de la fuerza armada.

La votación supuso entonces que el segundo gobierno de Tabaré Vázquez anunciara su retiro del TIAR bajo la premisa de que “jamás se prestará para justificar acciones” armadas, pero al asumir la administración de Luis Lacalle Pou interrumpió el proceso de salida.

Brasil salió al cruce

En esa misma jornada, la representación de Brasil en la OEA salió al cruce de la movida del Escudo de las Américas.

La administración de Lula Da Silva sostuvo en ese ámbito que invocar el TIAR “no constituye el camino adecuado” y llamó en contraposición a apostar por la Reunión Interministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional que tendrá lugar los próximos 11 y 12 de diciembre en Panamá.

Brasil afirmó que “la expresión «narcoterrorismo» no sustituye la demostración de los presupuestos jurídicos de las medidas propuestas ni garantiza un entendimiento común sobre sus consecuencias”. “No existen atajos que permitan prescindir de investigaciones rigurosas, instituciones capaces y una cooperación sostenida”, agregó el gigante sudamericano, que además integra el TIAR.

“Es fundamental preservar la distinción entre los regímenes jurídicos aplicables a la delincuencia organizada, el terrorismo y la defensa colectiva. Los vínculos específicos entre organizaciones criminales y terroristas deben demostrarse y abordarse mediante los instrumentos pertinentes, sin establecer una equivalencia automática entre ambos fenómenos”, declaró la administración de Lula.

Brasil cuestionó que esto supondría “la apertura de un proceso paralelo” que “puede fragmentar los esfuerzos y comprometer la confianza necesaria para la cooperación”.

El país sudamericano detalló la importancia de aplicar una agenda acordada en Panamá, bajo la premisa de que esta “no creará ni ampliará competencias para el empleo de las Fuerzas Armadas, no establecerá un mando supranacional ni constituirá una autorización para el uso internacional de la fuerza”.

“Brasil invita a los Estados Miembros a concentrar sus esfuerzos en esta agenda y a no apoyar la invocación del TIAR para enfrentar la delincuencia organizada transnacional”, concluyó la misión permanente brasileña.

El Consejo Permanente se reunirá este viernes en Washington.