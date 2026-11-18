El Niño volvió a cobrar protagonismo en 2026. El episodio que se encuentra en desarrollo alcanzó la categoría de muy fuerte y puede describirse como un “súper Niño” , una denominación coloquial para los eventos de mayor intensidad.

Para determinar la intensidad del fenómeno se utiliza el índice RONI (Relative Oceanic Niño Index), elaborado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Este indicador mide las anomalías de la temperatura superficial del mar en una región del Pacífico ecuatorial respecto a un promedio de referencia. Según el último registro disponible, correspondiente al trimestre agosto-octubre, alcanzó los 2 °C , un valor que ubica al episodio en la categoría de muy fuerte.

Aunque se origina en variaciones de la temperatura del océano Pacífico ecuatorial y de la circulación atmosférica, sus efectos alcanzan a América del Sur. En el norte de Uruguay, El Niño suele estar asociado a precipitaciones superiores a las habituales , lo que puede traducirse en mayores aportes de agua a los ríos y, por esa vía, en una mayor disponibilidad de recursos para la generación hidroeléctrica.

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Un análisis de SEG Ingeniería , elaborado a partir de registros históricos de 1950 a 2025, examinó la relación entre El Niño y los aportes hídricos a Salto Grande, sobre el río Uruguay, y Rincón del Bonete, sobre el río Negro. Los resultados muestran que, considerando el conjunto del año, durante los episodios de El Niño los aportes fueron, en promedio, 40% superiores en Salto Grande y 21% mayores en Rincón del Bonete respecto a los períodos neutros.

Las diferencias son mucho más marcadas entre noviembre y febrero, cuando los aportes de agua fueron 102% superiores en Salto Grande y 129% en Rincón del Bonete. En otras palabras, durante esos meses los caudales que llegan a ambas represas fueron, en promedio, más del doble que en condiciones neutras.

Cuando se consideran exclusivamente los episodios muy fuertes, el incremento es todavía mayor. Entre noviembre y febrero, los aportes hídricos fueron aproximadamente 170% superiores en Salto Grande y 169% en Rincón del Bonete respecto a los períodos neutros. De todos modos, el informe advierte que la relación entre la intensidad de El Niño y el aumento de los aportes no es uniforme: los valores varían entre los distintos episodios históricos.

Más agua no significa necesariamente más generación

Una mayor disponibilidad de agua puede favorecer la generación hidroeléctrica, reducir la necesidad de recurrir a centrales térmicas y aumentar los excedentes de energía disponibles para exportar, explica SEG Ingeniería. Sin embargo, no toda el agua que llega a las represas puede convertirse necesariamente en electricidad.

La capacidad de almacenamiento y regulación es una de las razones. Rincón del Bonete puede almacenar agua y utilizarla posteriormente, mientras que Salto Grande tiene menores posibilidades de regulación. Cuando los aportes superan su capacidad de turbinado, el agua excedente debe liberarse a través de los vertederos, sin ser aprovechada para generar electricidad.

Los datos de generación eléctrica muestran que el aumento de los aportes hídricos no se traduce automáticamente en un incremento equivalente de la producción. Entre noviembre y febrero, la generación hidroeléctrica mensual promedio fue apenas 4% superior durante los episodios de El Niño respecto a las condiciones neutras. En el episodio muy fuerte de 2014-2016, en cambio, la diferencia llegó al 29%.

El informe también identifica diferencias en los precios del mercado eléctrico. Durante los episodios de El Niño, el precio spot promedio entre noviembre y febrero fue de US$ 33 por MWh, frente a US$ 91 por MWh en condiciones neutras. Durante el episodio muy fuerte de 2014-2016, el promedio fue de US$ 23 por MWh, un 75% inferior al registrado en condiciones neutras.

SEG Ingeniería señala que estos resultados muestran una asociación entre El Niño y menores precios spot, aunque no permiten atribuir directamente esas diferencias al fenómeno. La evolución de los precios también depende de la disponibilidad de otras fuentes de generación, los costos de los combustibles, la demanda y los intercambios regionales.