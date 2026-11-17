Hay quienes ya tienen los pasajes comprados, mientras otros cuentan los días para dejar atrás las obligaciones del año y cargar el auto rumbo a la playa . Están los que reservan con meses de anticipación y los que esperan hasta último momento para decidir, pero todos comparten un deseo bastante parecido: que el sol acompañe esos pocos días del año en los que el tiempo parece transcurrir a otro ritmo.

Las vacaciones tienen algo de apuesta . Se elige un destino, se reserva un alojamiento, se organizan los gastos y se imagina una escena: los pies en la arena, el ruido del mar, una tarde que se estira hasta la puesta del sol. Lo que nadie puede reservar es el buen tiempo .

Y este verano, bajo la influencia del fenómeno de El Niño , los primeros pronósticos climáticos muestran diferencias importantes entre algunos de los destinos de playa elegidos por los uruguayos . Mientras en algunas regiones de Brasil se esperan temperaturas más elevadas y lluvias por debajo de lo habitual, en otras las tormentas podrían ser protagonistas. El panorama tampoco será igual para quienes viajen al Caribe, Argentina o Chile.

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¿Lloverá más de lo habitual en Florianópolis? ¿Qué se puede esperar de las playas del Caribe? ¿Dónde habrá más calor? ¿Y qué pasará con la costa uruguaya?

Los meteorólogos Mario Bidegain y Nubel Cisneros analizaron para El Observador las perspectivas climáticas para la próxima temporada de vacaciones, en un escenario marcado por la influencia de El Niño.

Bidegain tomó como referencia las proyecciones publicadas este lunes por el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), correspondientes al trimestre enero, febrero y marzo de 2027. Los mapas muestran las probabilidades de que las temperaturas y precipitaciones se ubiquen por encima o por debajo de los valores habituales.

Cisneros, por su parte, anticipó un verano de contrastes, con regiones donde predominarán el calor y el sol y otras donde podrían registrarse tormentas de fuerte intensidad.

Brasil: del riesgo de tormentas en Florianópolis al calor del nordeste

Uno de los destinos que concentra buena parte de la atención es el sur de Brasil. Florianópolis, Camboriú y las playas de Rio Grande do Sul forman parte de las opciones habituales de los uruguayos que cruzan la frontera durante el verano. Y para esa región los pronósticos muestran una señal de mayor inestabilidad.

Según explicó Bidegain, las costas de Rio Grande do Sul y Santa Catarina presentan una tendencia a registrar precipitaciones por encima de los valores normales durante enero, febrero y marzo de 2027. En materia de temperaturas, en cambio, los mapas muestran ligeros sesgos positivos, es decir, una mayor probabilidad de registros superiores a los habituales.

Cisneros coincidió con esa perspectiva y advirtió que el sur brasileño podría ser una de las regiones más afectadas por los episodios de tormentas. "Para la zona de Brasil va a seguir caluroso, vamos a tener alta inestabilidad, con formación de tormentas fuertes y lluvias intensas", explicó.

El meteorólogo señaló que las condiciones estarán potenciadas por la influencia de El Niño "Godzilla" y mencionó especialmente a Santa Catarina, Florianópolis, Camboriú, Paraná y Rio Grande do Sul entre las zonas donde espera mayor inestabilidad.

Sin embargo, hizo una aclaración importante para quienes ya tienen reservado su alojamiento: una temporada más lluviosa no significa que vaya a llover todos los días. La preocupación está centrada en la intensidad que podrían alcanzar determinados episodios de tormentas.

Más al norte, en Río de Janeiro y el sudeste brasileño, Cisneros también anticipó temperaturas elevadas y tormentas que tenderían a concentrarse durante las tardes. "Las tormentas fuertes, más que nada, se van a estar centralizando en la tarde", sostuvo. Según explicó, estos fenómenos podrían estar acompañados de importante actividad eléctrica, granizadas y ráfagas de viento.

Pero el panorama cambia considerablemente para quienes planean viajar al nordeste de Brasil. En estados como Alagoas y Rio Grande do Norte, donde se encuentran destinos turísticos como Maceió y Natal, los mapas del IRI muestran una tendencia a precipitaciones inferiores a los valores normales y temperaturas superiores a las habituales.

Bidegain destacó que el nordeste brasileño aparece entre las regiones con señales más marcadas de temperaturas por encima del promedio. Cisneros coincidió con ese escenario y resumió: "El nordeste brasileño va a ser la zona más estable".

De esta manera, mientras el sur de Brasil presenta mayores probabilidades de lluvias, las proyecciones para el nordeste apuntan a condiciones más cálidas y secas respecto de sus promedios históricos.

El Caribe, Argentina y Chile: un verano de contrastes

Para quienes buscan playas de aguas cálidas y paisajes caribeños, las perspectivas también presentan diferencias según el destino.

Cisneros anticipó condiciones favorables para los amantes del calor, con temperaturas que, según sus estimaciones, podrían ubicarse entre los 30 °C y los 37 °C. "El Caribe tiene buenas condiciones, va a estar muy caluroso y soleado, buenas condiciones para aquellos que les gusta el calor", afirmó.

Sin embargo, Bidegain introdujo una distinción geográfica importante. Los mapas del IRI muestran que el norte del Caribe, incluyendo Cuba y zonas como Florida y Luisiana, presenta una tendencia a precipitaciones superiores a las normales, junto con temperaturas inferiores a los promedios habituales.

En cambio, el sur del Caribe, donde se encuentran Aruba y Curazao, muestra señales de lluvias por debajo de lo normal y temperaturas más elevadas. Es decir, no todo el Caribe tendrá las mismas condiciones, aunque el calor pueda ser una característica compartida por varios de sus destinos.

Dominica es una isla del Caribe que se caracteriza por sus montes verdes. Getty Images

Del otro lado del Río de la Plata, las perspectivas para Argentina también presentan señales de inestabilidad. Cisneros anticipó un verano con lluvias y tormentas superiores a lo habitual, episodios que podrían estar acompañados de actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

El meteorólogo hizo especial hincapié en la humedad y la nubosidad, dos factores que podrían condicionar las jornadas de playa. "Los días soleados a pleno no van a ser pocos, pero no van a ser los más frecuentes", expresó.

Bidegain, por su parte, señaló que el litoral de la provincia de Buenos Aires presenta una tendencia a temperaturas inferiores a las normales durante el trimestre enero-marzo. La región comprende destinos como Mar del Plata, Pinamar y otros balnearios de la costa atlántica argentina.

Para Chile, Cisneros planteó uno de los escenarios más llamativos de sus proyecciones: episodios de calor intenso combinados con la posibilidad de tormentas fuertes y precipitaciones abundantes, especialmente en la zona central.

"Vamos a tener un contraste muy tremendo entre lo que es el calor extremo y la formación en forma espontánea, en forma muy rápida, tormentas fuertes y lluvias", sostuvo.

El meteorólogo mencionó particularmente las zonas turísticas de Valparaíso y Viña del Mar, donde considera que podrían producirse episodios de lluvias intensas.

"Vamos a tener muchísima lluvia, con alto desprendimiento de lluvia, mucha cantidad de lluvias, muchos milímetros de lluvia que se van a estar registrando fundamentalmente en lo que es en la zona central", afirmó.

Se trata, no obstante, de una proyección de Cisneros que debe tomarse con cautela dado que la costa central chilena se caracteriza por veranos habitualmente secos y los mapas estacionales del IRI no muestran una señal concluyente de lluvias extraordinarias en esa región.

¿Y qué pasará con las playas de Uruguay?

Para quienes prefieran quedarse en el país, los primeros mapas muestran un panorama más cercano a las condiciones habituales. Según explicó Bidegain, la costa sur de Uruguay presenta una tendencia a precipitaciones próximas a los valores normales durante enero, febrero y marzo de 2027.

En materia de temperaturas, la costa atlántica, particularmente Rocha, muestra un ligero sesgo negativo, es decir, una mayor probabilidad de registros inferiores a los promedios estacionales.

Esto no significa que vaya a ser un verano frío ni que falten jornadas calurosas. Los pronósticos estacionales reflejan tendencias para períodos prolongados y no permiten anticipar las condiciones de una semana específica.

De hecho, esa es una de las principales diferencias entre estos mapas y los pronósticos meteorológicos que se consultan habitualmente antes de salir de casa. Los pronósticos del IRI no indican cuántos días de lluvia habrá en enero ni qué temperatura se registrará durante una semana de vacaciones. Muestran probabilidades de que las precipitaciones y temperaturas del trimestre se ubiquen por encima o por debajo de los valores históricos.

Rambla de Punta del Este Foto: Intendencia de Maldonado

Además, las proyecciones analizadas por Bidegain corresponden a enero, febrero y marzo, por lo que no deben trasladarse automáticamente a diciembre, cuando muchos uruguayos también comienzan sus vacaciones.

Una temporada con precipitaciones superiores a las normales puede incluir numerosos días de sol y algunos episodios de lluvias muy intensas. Del mismo modo, una región con temperaturas por encima del promedio puede registrar jornadas frescas. Por eso, los especialistas ofrecen una primera orientación sobre el comportamiento esperado del clima, pero será necesario consultar los pronósticos de corto plazo cuando se acerque la fecha de cada viaje.

Mientras tanto, las valijas todavía están guardadas, los calendarios empiezan a llenarse de días marcados y miles de uruguayos hacen cuentas para concretar ese viaje que esperan desde hace meses. Porque después de un año de trabajo, compromisos y rutinas, las vacaciones suelen concentrar expectativas difíciles de medir. Se puede elegir el destino, calcular el presupuesto y hasta reservar una habitación con vista al mar. Lo único que sigue sin poder reservarse es el sol.