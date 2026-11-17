Desvíos por obras en Avenida de las Américas y Ruta 101 regirán por un año. Diego Battiste

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que a partir de este miércoles a las 10:00 comenzarán a regir una serie de desvíos por el plazo estimado de un año en la zona del Intercambiador de Avenida de las Américas y la Ruta 101, mientras se realizan obras en el lugar.

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La cartera detalló cuáles serán los cambios con este nuevo esquema de circulación provisorio.

Hacia el este: el tránsito de Avenida de las Américas se desviará por el nuevo trazado en la calle Elbio Maneiro, reincorporándose a Ruta 101 en la calle Francisco Bonilla.

el tránsito de Avenida de las Américas se desviará por el nuevo trazado en la calle Elbio Maneiro, reincorporándose a Ruta 101 en la calle Francisco Bonilla. Hacia Montevideo: el tránsito desde Ruta 101 continuará circulando sin cambios.

el tránsito desde Ruta 101 continuará circulando sin cambios. Rotonda del aeropuerto "viejo": se cierra el ingreso desde Avenida de las Américas. Quienes vayan hacia la Terminal de Cargas o a la Avenida Wilson Ferreira Aldunate deberán seguir por Ruta 101 y retornar en la rotonda del aeropuerto "nuevo".

se cierra el ingreso desde Avenida de las Américas. Quienes vayan hacia la Terminal de Cargas o a la Avenida Wilson Ferreira Aldunate deberán seguir por Ruta 101 y retornar en la rotonda del aeropuerto "nuevo". Desde Avenida Wilson Ferreira Aldunate hacia el este: continuará por Ruta 101 hasta la calle Francisco Bonilla, donde se incorporará el tránsito del desvío. Esta intersección estará controlada por un nuevo semáforo. ¿Qué medidas tomó el Ministerio de Transporte? Además se incorporarán nuevos semáforos de forma provisoria. Se habilitarán tres semáforos para ordenar la circulación: dos en la rotonda del aeropuerto "viejo" y uno en el cruce de Ruta 101 y Francisco Bonilla.