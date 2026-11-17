El partido español Vox propuso revisar las concesiones de nacionalidad a ciudadanos de origen marroquí que obtuvieron la ciudadanía española durante los últimos años, al considerar que existirían irregularidades en el procedimiento de adquisición.

La iniciativa forma parte de su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre y apunta principalmente a quienes mantienen también su nacionalidad de origen, pese a haber declarado que renunciaban a ella al solicitar la española.

Sin embargo, la propuesta no implica que esas personas vayan a perder automáticamente la ciudadanía ni que exista una revocación general en marcha: la legislación española establece condiciones específicas para anular una nacionalidad y contempla garantías para quienes la adquirieron de buena fe.

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El planteo de Vox alcanza a más de 300.000 personas de origen marroquí que consiguieron la ciudadanía española durante la última década. El partido sostiene que esos trámites serían irregulares porque España y Marruecos no tienen un convenio de doble nacionalidad y los solicitantes no habrían perdido efectivamente su ciudadanía anterior.

El presidente de la formación y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, cuestionó el procedimiento durante una entrevista con Onda Cero: "Marruecos y España no tienen tratado de doble nacionalidad y nos indican los notarios que se están regalando esas nacionalidades porque no renuncian a la nacionalidad marroquí". También afirmó: "Por tanto, creo que hay un gran fraude, al menos en lo que tiene que ver con la nacionalidad de los marroquíes en España".

No obstante, el Código Civil español establece que quienes solicitan la ciudadanía deben declarar que renuncian a su nacionalidad anterior, pero no exige presentar un documento que certifique que esa pérdida se hizo efectiva.

El Gobierno español reconoció esta situación en octubre de 2025, al responder una consulta parlamentaria de Vox.

La legislación también contempla que la nacionalidad adquirida puede anularse cuando se demuestra que existió falsedad, ocultación o fraude durante el trámite. Para ello, el artículo 25 establece que debe existir una sentencia judicial firme y que la acción de nulidad debe iniciarse dentro de un plazo de 15 años.

Otro límite importante está contemplado en el artículo 18 del Código Civil: la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y sobre la base de una inscripción en el Registro Civil, permite consolidar la ciudadanía aunque posteriormente se anule el título que originó su adquisición.

Además, el artículo 25 establece otros supuestos de pérdida para quienes no son españoles de origen. Uno de ellos ocurre cuando utilizan exclusivamente durante tres años la nacionalidad a la que declararon renunciar al adquirir la española. También pueden perderla si ingresan voluntariamente al servicio militar o ejercen un cargo político en otro Estado contra una prohibición expresa del Gobierno.

Nacionalidad española

La discusión también alcanza a la denominada Ley de Nietos, incorporada en la Ley de Memoria Democrática, que permitió a descendientes de españoles acceder a la ciudadanía. Vox propone derogar esa normativa, aunque su programa electoral no especifica si pretende revisar las nacionalizaciones ya concedidas ni qué ocurriría con las solicitudes que todavía están pendientes.

Hasta agosto de 2026, se habían otorgado alrededor de 600.000 nacionalidades mediante ese mecanismo, mientras que casi dos millones de solicitudes continuaban en trámite, de acuerdo con los datos oficiales recopilados por Europapress.