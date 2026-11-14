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Uruguayo baleado en tiroteo en Washington D.C. fue dado de alta tras su operación

El ciudadano oriental fue herido el jueves en un gimnasio en Logan Circle, barrio en el centro de la capital estadounidense

14 de noviembre de 2026 18:16 hs
Policía en el barrio de Logan Circle, en Washington, luego del tiroteo en el gimnasio donde fue herido el ciudadano uruguayo

Policía en el barrio de Logan Circle, en Washington, luego del tiroteo en el gimnasio donde fue herido el ciudadano uruguayo

Foto: EFE/EPA/EMILY CURIEL

El ministerio apuntó que la embajada uruguaya en Estados Unidos está en contacto directo con la familia de la víctima, “para brindar la asistencia que sea necesaria”.

El ciudadano oriental había sido operado en un brazo luego de ser herido en un gimnasio por el atacante, identificado por la Policía de Washington como Matt Lambert.

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El ataque ocurrió en el barrio de Logan Circle, una zona residencial acomodada ubicada en el centro de la capital estadounidense, a 1,3 kilómetros de la Casa Blanca.

Lambert, un médico de urgencias de 55 años, mantenía un conflicto legal con la asociación de propietarios del edificio donde residía, denunciando falta de mantenimiento, humedad y filtraciones de agua, quejas que llegó a plasmar en un “manifiesto” publicado en su cuenta de X.

Fuentes policiales afirmaron que el tirador se habría disparado tras abrir fuego a través de la puerta y luego establecer comunicación con los agentes.

La Policía informó que una de las víctimas falleció en la escena del hecho, iniciado en el gimnasio Vida Fitness.

“Cuatro otras víctimas han sobrevivido. Una de ellas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras tres, al parecer, no corren peligro de muerte”, agregaron las autoridades en rueda de prensa.

Personas dentro de las instalaciones describieron una escena caótica después de que el sospechoso comenzara a disparar. “Estaba en la cinta de correr del Vida y oigo un fuerte golpe, y pienso que es como si una pelota hubiera explotado o un cuadro se hubiera caído al suelo”, dijo a medios un testigo que vio a una de las víctimas en el suelo.

Con información de EFE.

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