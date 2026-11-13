Un uruguayo resultó herido en un tiroteo en Washington que dejó un muerto y otros tres lesionados

Un ciudadano uruguayo resultó herido en un tiroteo ocurrido este jueves en el centro de Washington, Estados Unidos , que dejó una persona muerta y otras tres heridas . El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el compatriota fue operado y que los médicos esperan que evolucione favorablemente.

Desde Cancillería informaron que la Embajada de Uruguay en Estados Unidos logró ponerse en contacto tanto con el hospital donde permanece internado el uruguayo como con su esposa.

El ataque ocurrió en el barrio de Logan Circle , una zona acomodada de la capital estadounidense ubicada a aproximadamente 1,5 kilómetros de la Casa Blanca.

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Según informó la Policía de Washington, el atacante fue identificado como Matt Lambert, un médico de urgencias de 55 años , que mantenía una disputa con la asociación de propietarios del edificio donde residía por problemas de mantenimiento.

Lambert disparó contra el administrador del edificio en un gimnasio ubicado junto al complejo residencial y lo mató. Posteriormente se atrincheró en su apartamento, situado en el séptimo piso, desde donde abrió fuego contra las personas que se encontraban en la calle.

En ese segundo ataque resultaron heridas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que fueron trasladadas a centros hospitalarios. Una de ellas se encontraba en estado crítico, mientras que las otras tres presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas.

El jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, explicó que Lambert disparó al menos dos veces contra los agentes a través de la puerta de su apartamento antes de quitarse la vida.

Durante el operativo también se registró un incendio, después de que el atacante "rompiera una tubería de gas de su chimenea", según indicó Carroll.

Una disputa por problemas de mantenimiento

De acuerdo con la investigación policial, Lambert había iniciado acciones legales contra la asociación de propietarios del edificio debido a lo que consideraba una falta de mantenimiento de las instalaciones.

Medios estadounidenses difundieron publicaciones de una cuenta de X vinculada al atacante en las que denunciaba problemas de humedad, moho y filtraciones de agua en su apartamento.

La última publicación de esa cuenta consistía en un "manifiesto" en el que detallaba sus reclamos.

El tiroteo provocó un importante despliegue policial en el centro de Washington, con helicópteros sobrevolando la zona, calles cortadas y residentes evacuados de sus viviendas.

Un testigo citado por el Washington Sun relató que se encontraba entrenando en el gimnasio VIDA Fitness cuando escuchó un "estallido" y vio a una persona tendida en el suelo con una herida de bala en la cabeza.

"Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y cosas así", contó Michael Carney, socio del gimnasio.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, condenó el "acto sin sentido de violencia armada" y confirmó que la Casa Blanca había sido informada sobre lo sucedido.

Con información de AFP