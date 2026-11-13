Latin Grammy 2026: estos son los ganadores de los premios más importantes de la música en español
Rosalía se hizo con el premio al mejor álbum por LUX y a la mejor canción por "La Perla". La mejor grabación fue para Milo J. Y Daddy Yankee fue honrado como Persona del Año.
13 de noviembre de 2026 7:13 hs
Rosalía se llevó el premio a la mejor canción por "La perla". Getty Images
Milo J. se llevó el premio a la grabación del año por "Niño". Getty Images
Aria Vega posa con el premio a la Mejor Artista Nueva. Reuters
Rosalía. Reuters
Rosalía interpretó "La perla" durante su actuación en la 27ª edición de los Latin Grammy. EPA
La colombiana Karol G. Reuters
Mon Laferte. Reuters
Mon Laferte, quien contaba con varias nominaciones, actuó durante la gala. Reuters
Daddy Yankee fue honrado con el prestigioso reconocimiento a la Persona del Año. EPA
Lila Downs Reuters
Daddy Yankee y LL Cool cantando juntos. Reuters
Juanes acepta el premio al Mejor Álbum Pop/Rock por "Juanesteban" durante la 27ª entrega anual de los Latin Grammy. Reuters
La brasileña Anitta durante su actuación. Reuters
Jorge Drexler durante su actuación. Reuters
La ganadora del Grammy Camila Fernández canta durante el homenaje a José Alfredo Jiménez. Reuters
Rosalía se hizo con los dos premios gordos de la gran noche de la música latina, los Latin Grammy 2026.
"LUX ha sido un salto al vacío y creo que es muy importante que puedas decir tu verdad, y este disco es mi verdad", dijo al recibir el galardón principal, el de mejor álbum, en la 27ª edición de los reconocimientos que entrega la Academia Latina de la Grabación este jueves.
"Lo llamamos LUX porque significa luz en latín", explicó. "Por más luz en el mundo", lo dedicó.
Poco antes había subido al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, para recoger el Grammy Latino a la mejor canción por "La Perla".
"Para todos los que me dijeron que no valía o que mi música es demasiado rara, gracias porque ahora he ganado este premio", dijo entonces.
Sin embargo, la catalana, quien fue la encargada de abrir la ceremonia con una actuación etérea en la que mezcló los éxitos de su último disco, no pudo llevarse a casa el reconocimiento a la grabación del año.
Ese Grammy Latino fue a parar a "Niño", del argentino Milo J.
"Latina forever", gritó por su parte Karol G al alzar el premio al mejor álbum de música urbana por "Tropicoqueta".
"Siento cuando estoy cantándola, la gente se siente orgullosa de ser latina", confesó la colombiana.
La mejor artista nueva fue la barranquillera Aria Vega, quien describió el reconocimiento como "un sueño premium".
Por su parte, el puertorriqueño Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año.
"Puerto Rico no es pequeño. Pequeño es el mapa", dijo al recibir el galardón.
En la actuación ofrecida en la gala interpretó sus grandes éxitos, desde el himno del reguetón "Gasolina", pasando por "Despacito", "Lo que pasó, pasó" y "Rompe", hasta "Dura", que cantó junto a la catalana Bad Gyal.
Durante la ceremonia varios artistas subieron al escenario para ofrecer un gran homenaje al legendario cantautor mexicano José Alfredo Jiménez por el centenario de su natalicio.
Y el otro homenajeado de la noche fue Willie Colón, la leyenda de la salsa que falleció en febrero de este año.
A continuación, los ganadores de las categorías más importantes:
Álbum del año: LUX - Rosalía
Grabación del año: "Niño" - Milo J
Canción del año: "La perla" - Rosalía, Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Dylan Wiggins
Mejor nuevo artista: Aria Vega
Mejor álbum de música urbana: "Tropicoqueta" - Karol G
Mejor álbum de pop/rock: "Juanesteban" - Juanes
Mejor canción de rap/hip hop: "Antisistema" - J Noa, Trooko
Mejón canción urbana: "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee
Mejor álbum de rock:Shine - Fito Paez
Mejor canción de rock: "Ego" - Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Velez Domínguez
Mejor canción de rock/pop: "Hasta Jesús tuvo un mal día" - Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver
Mejor álbum de música alternativa:LUX (Complete Works) - Rosalía
Mejor canción alternativa: "Ante la duda, baila" - Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo, Jesús Martos Castillo, Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich
Mejor álbum pop contemporáneo: "¿Y ahora qué +? - Alejandro Sanz
Mejor álbum de música mexicana contemporánea: "Dosis" - Xavi
Mejor álbum tropical contemporáneo: "Antes de que el tiempo se vaya" - Fonseca
Mejor álbum tropical: "La vida era más corta" - Milo J
Mejor álbum de salsa: "El alma en clave" - Luis Enrique
Mejor álbum de cumbia/vallenato: "El último disco vol. 1" - Carlos Vives
Mejor álbum de merengue/bachata: "Chula" - Techy
Mejor álbum de música ranchera/mariachi: "La Fernández" - Camila Fernández
Mejor álbum de música de banda: "Piedras a la Luna" - Edén Muñoz
Mejor álbum de música tejana:Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido
Mejor álbum de música norteña: "Lo que me falta por llorar" - Grupo Frontera
Mejor canción regional mexicana: "No capea" - Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis
Mejor álbum de cantautor: "Taracá" - Jorge Drexler
Mejor canción de cantautor: "Dime" - Silvana Estrada
Mejor álbum de música flamenca: "Popular" - Yerai Cortés
Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: Equilibrivm - Anitta
Compositora del año: Sara Schell
Productor del año: Edgar Barrera
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