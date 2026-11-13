Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Sábado:
Mín  20°
Máx  25°

Siguenos en:

/ BBC News Mundo / Cultura y Espectáculos / GALARDÓN

Latin Grammy 2026: estos son los ganadores de los premios más importantes de la música en español

Rosalía se hizo con el premio al mejor álbum por LUX y a la mejor canción por "La Perla". La mejor grabación fue para Milo J. Y Daddy Yankee fue honrado como Persona del Año.

13 de noviembre de 2026 7:13 hs
Rosalía se llevó el premio a la mejor canción por &quot;La perla&quot;.
Rosalía se llevó el premio a la mejor canción por "La perla". Getty Images
Milo J. se llevó el premio a la grabación del año por &quot;Niño&quot;.
Milo J. se llevó el premio a la grabación del año por "Niño". Getty Images
Aria Vega posa con el premio a la Mejor Artista Nueva.
Aria Vega posa con el premio a la Mejor Artista Nueva. Reuters
Rosalía.
Rosalía. Reuters
Rosalía interpretó &quot;La perla&quot; durante su actuación en la 27ª edición de los Latin Grammy.
Rosalía interpretó "La perla" durante su actuación en la 27ª edición de los Latin Grammy. EPA
La colombiana Karol G.
La colombiana Karol G. Reuters
Mon Laferte.
Mon Laferte. Reuters
Mon Laferte, quien contaba con varias nominaciones, actuó durante la gala.
Mon Laferte, quien contaba con varias nominaciones, actuó durante la gala. Reuters
Daddy Yankee fue honrado con el prestigioso reconocimiento a la Persona del Año.
Daddy Yankee fue honrado con el prestigioso reconocimiento a la Persona del Año. EPA
Lila Downs
Lila Downs Reuters
Daddy Yankee y LL Cool cantando juntos.
Daddy Yankee y LL Cool cantando juntos. Reuters
Juanes acepta el premio al Mejor Álbum Pop/Rock por &quot;Juanesteban&quot; durante la 27ª entrega anual de los Latin Grammy.
Juanes acepta el premio al Mejor Álbum Pop/Rock por "Juanesteban" durante la 27ª entrega anual de los Latin Grammy. Reuters
La brasileña Anitta durante su actuación.
La brasileña Anitta durante su actuación. Reuters
Jorge Drexler durante su actuación.
Jorge Drexler durante su actuación. Reuters
La ganadora del Grammy Camila Fernández canta durante el homenaje a José Alfredo Jiménez.
La ganadora del Grammy Camila Fernández canta durante el homenaje a José Alfredo Jiménez. Reuters

Rosalía se hizo con los dos premios gordos de la gran noche de la música latina, los Latin Grammy 2026.

"LUX ha sido un salto al vacío y creo que es muy importante que puedas decir tu verdad, y este disco es mi verdad", dijo al recibir el galardón principal, el de mejor álbum, en la 27ª edición de los reconocimientos que entrega la Academia Latina de la Grabación este jueves.

"Lo llamamos LUX porque significa luz en latín", explicó. "Por más luz en el mundo", lo dedicó.

Más noticias

Rosalía hace historia en los Latin Grammy con seis premios y lidera el triunfo español en Las Vegas

Así destacó BBC a Gonzalo Moratorio cuando fue elegido por Nature entre los 10 mejores científicos del mundo

Poco antes había subido al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, para recoger el Grammy Latino a la mejor canción por "La Perla".

"Para todos los que me dijeron que no valía o que mi música es demasiado rara, gracias porque ahora he ganado este premio", dijo entonces.

Sin embargo, la catalana, quien fue la encargada de abrir la ceremonia con una actuación etérea en la que mezcló los éxitos de su último disco, no pudo llevarse a casa el reconocimiento a la grabación del año.

Ese Grammy Latino fue a parar a "Niño", del argentino Milo J.

"Latina forever", gritó por su parte Karol G al alzar el premio al mejor álbum de música urbana por "Tropicoqueta".

"Siento cuando estoy cantándola, la gente se siente orgullosa de ser latina", confesó la colombiana.

La mejor artista nueva fue la barranquillera Aria Vega, quien describió el reconocimiento como "un sueño premium".

Por su parte, el puertorriqueño Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año.

"Puerto Rico no es pequeño. Pequeño es el mapa", dijo al recibir el galardón.

En la actuación ofrecida en la gala interpretó sus grandes éxitos, desde el himno del reguetón "Gasolina", pasando por "Despacito", "Lo que pasó, pasó" y "Rompe", hasta "Dura", que cantó junto a la catalana Bad Gyal.

Durante la ceremonia varios artistas subieron al escenario para ofrecer un gran homenaje al legendario cantautor mexicano José Alfredo Jiménez por el centenario de su natalicio.

Y el otro homenajeado de la noche fue Willie Colón, la leyenda de la salsa que falleció en febrero de este año.

A continuación, los ganadores de las categorías más importantes:

Milo J.
Getty Images
Milo J. se llevó el premio a la grabación del año por "Niño".

Álbum del año: LUX - Rosalía

Grabación del año: "Niño" - Milo J

Canción del año: "La perla" - Rosalía, Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Dylan Wiggins

Mejor nuevo artista: Aria Vega

Mejor álbum de música urbana: "Tropicoqueta" - Karol G

Mejor álbum de pop/rock: "Juanesteban" - Juanes

Aria Vega posa con el premio a la Mejor Artista Nueva durante la 27ª edición anual de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Reuters
Aria Vega posa con el premio a la Mejor Artista Nueva.

Mejor canción de rap/hip hop: "Antisistema" - J Noa, Trooko

Mejón canción urbana: "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee

Mejor álbum de rock: Shine - Fito Paez

Mejor canción de rock: "Ego" - Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Velez Domínguez

Mejor canción de rock/pop: "Hasta Jesús tuvo un mal día" - Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver

Mejor álbum de música alternativa: LUX (Complete Works) - Rosalía

Mejor canción alternativa: "Ante la duda, baila" - Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo, Jesús Martos Castillo, Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich

Mejor álbum pop contemporáneo: "¿Y ahora qué +? - Alejandro Sanz

Mejor álbum de música mexicana contemporánea: "Dosis" - Xavi

Mejor álbum tropical contemporáneo: "Antes de que el tiempo se vaya" - Fonseca

Mejor álbum tropical: "La vida era más corta" - Milo J

Mejor álbum de salsa: "El alma en clave" - Luis Enrique

Mejor álbum de cumbia/vallenato: "El último disco vol. 1" - Carlos Vives

Mejor álbum de merengue/bachata: "Chula" - Techy

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: "La Fernández" - Camila Fernández

Mejor álbum de música de banda: "Piedras a la Luna" - Edén Muñoz

Mejor álbum de música tejana: Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido

Mejor álbum de música norteña: "Lo que me falta por llorar" - Grupo Frontera

Mejor canción regional mexicana: "No capea" - Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia, Adelaido Solis

Mejor álbum de cantautor: "Taracá" - Jorge Drexler

Mejor canción de cantautor: "Dime" - Silvana Estrada

Mejor álbum de música flamenca: "Popular" - Yerai Cortés

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: Equilibrivm - Anitta

Compositora del año: Sara Schell

Productor del año: Edgar Barrera

Rosalía.
Reuters
Rosalía.
La cantante española Rosalía se presenta en el escenario durante la 27ª edición de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026.
EPA
Rosalía interpretó "La perla" durante su actuación en la 27ª edición de los Latin Grammy.
Karol G asiste a la 27ª Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Reuters
La colombiana Karol G.
Mon Laferte.
Reuters
Mon Laferte.
Mon Laferte se presenta durante la 27ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Reuters
Mon Laferte, quien contaba con varias nominaciones, actuó durante la gala.
El cantante puertorriqueño homenajeado Daddy Yankee se presenta en el escenario durante la gala de la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación en la Semana de los Latin GRAMMY en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 11 de noviembre de 2026.
EPA
Daddy Yankee fue honrado con el prestigioso reconocimiento a la Persona del Año.
Lila Downs asiste a la 27ª Entrega Anual de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Reuters
Lila Downs
Daddy Yankee y LL Cool J se presentan durante la 27ª edición de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Reuters
Daddy Yankee y LL Cool cantando juntos.
Juanes acepta el premio al Mejor Álbum Pop/Rock por "Juanesteban" durante la 27ª entrega anual de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Reuters
Juanes acepta el premio al Mejor Álbum Pop/Rock por "Juanesteban" durante la 27ª entrega anual de los Latin Grammy.
Anitta actúa durante la 27ª entrega anual de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Reuters
La brasileña Anitta durante su actuación.
Jorge Drexler se presenta durante la 27ª entrega anual de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Reuters
Jorge Drexler durante su actuación.
Camila Fernández se presenta durante la 27.ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Reuters
La ganadora del Grammy Camila Fernández canta durante el homenaje a José Alfredo Jiménez.

FUENTE: BBC

Las más leídas

Asociación de Magistrados respaldó a jueza que ordenó retirar informe de Ignacio Álvarez y rechazó ataques personales

Quiénes eran Roberto Berrospe y Ana Verónica Solome, la pareja que murió junto a su hija de dos años en Ruta 12

Por El Niño, apareció un "barco fantasma" que navega en dirección al Río de la Plata

El probable equipo titular de la selección uruguaya de Forlán con Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Maxi Araújo y Darwin Núñez, para enfrentar a Argentina

Temas

Latin Grammy premios Música

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos