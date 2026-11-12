Se entregan los Grammy Latino y esta es la lista de candidatos principales: Jorge Drexler, Julieta Rada y No Te Va Gustar son los uruguayos nominados

Drexler, que ya tiene 16 Grammys, está candidateado a Álbum del año, por Taracá. Además, está en Canción del año y Grabación del año por ¿Cómo se ama?.
Taracá también está nominado en Mejor álbum cantautor y Mejor ingeniería de grabación; mientras que la canción Las palabras (dedicada a su padre, Gunther Drexler), está nominada en Mejor canción de cantautor; Ante la duda, baila, a Mejor canción alternativa, y El tambor chico a Mejor canción de raíces. Esta última además tiene como nominado a Facundo Balta, mientras que Casacuberta es uno de los compositores de Ante la duda, baila.
Más nominaciones uruguayas
Además de las nominaciones de Taracá, la lista de uruguayos que aspiran a un gramófono se completa con Julieta Rada, que será una de las cinco artistas en liza para llevarse el premio a Mejor álbum folclórico. La nominación es por su disco Candombe (en vivo), un registro de la presentación del trabajo del mismo nombre en el Teatro Solís. Por la versión en estudio de Candombe ya había estado nominada en 2025.
Por su parte, la banda No Te Va Gustar tuvo una nominación por su disco más reciente, Florece en el caos. Fue reconocido por la academia el trabajo de diseño de portada del álbum, realizado por la artista argentina Mariana Villafañe.
Los nominados en las categorías principales
El compositor mexicano Édgar Barrera lidera las nominaciones de la 27ª edición de los premios Grammy Latinos, seguido de los artistas Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler.
Grabación del año
"Ha Ha" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"¿Cómo Se Ama?" – Jorge Drexler
"Dime" – Silvana Estrada
"O Amor Nos Encontrou" – Loulu Gilberto
"Coleccionando Heridas" – KAROL G & Marco Antonio Solís
"Femme Fatale" – Mon Laferte
"Desde Que Te Tengo" – Carin León
"Niño" – Milo J
"La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
"Alma" – Elena Rose
Álbum del año
"EQUILIBRIVM" – Anitta
"FREE SPIRITS" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Taracá" – Jorge Drexler
"Vendrán Suaves Lluvias" – Silvana Estrada
"Tropicoqueta" – KAROL G
"FEMME FATALE" – Mon Laferte
"MUDA" – Carin León
"La Vida Era Más Corta" – Milo J
"¿Dónde Es El After?" – Rawayana
"LUX (Complete Works)" – Rosalía
Canción del año
"Coleccionando Heridas" - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & KAROL G (KAROL G, Marco Antonio Solís)
"¿Cómo Se Ama?" - Jorge Drexler & Mauro (Jorge Drexler)
"Dime" - Silvana Estrada
"Femme Fatale" - Mon Laferte
"Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew, Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)
"Humano" - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana (Juanes, Vivir Quintana)
"La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)
"Mi Gran Amor" - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana (Santana ft. Becky G)
"Nilo" - Massimo Giovanardi & Zanna (Zanna)
"Solifican12" - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz (Milo J)
Mejor canción pop
"A La Niña Que Fui" – Kany García
"Amarillo" – Joaquina
"(favorito)" – nic
"La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
"Melancolía" – Mon Laferte
Mejor interpretación de reguetón
"Contrabando" – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
"Choque" – Bad Gyal ft. Chencho Corleone
"Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid
"Una Aventura" – Ozuna
"Uñas Afiladas" – Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor álbum de música urbana
"Más Cara" – Bad Gyal
"Omerta" – J Balvin & Ryan Castro
"Borondo (5020 Rcrds Sessions)" – Beéle
"Tropicoqueta" – KAROL G
"Do Not Disturb: Late Checkout" – Young Miko
Mejor canción urbana
"Buenos Términos" - Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa (Rauw Alejandro)
"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)
"Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz
"Reliquia Do 2T" - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7 (Varios Artistas)
"Yo y Tú" - Beéle, Kevyn Mauricio Cruz "Keityn", Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)
Mejor álbum de rock
"A La Mitad" – Beta
"Malicia" – Mägo de Oz
"Ceremonia" – 1915
"Shine" – Fito Páez
"La Frontera" – Viniloversus
Mejor álbum de música alternativa
"CUERPOS, Vol. 1" – Babasónicos
"DESDE EL COMA" – BRUSES
"FREE SPIRITS" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Demian" – Teo Planell
"LUX (Complete Works)" – Rosalía
Mejor nuevo artista
Delilah
FABIAN
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
ARIA VEGA
Zeca Veloso
Artistas con más nominaciones
Édgar Barrera – 10
KAROL G – 7
Rosalía – 7
CA7RIEL & Paco Amoroso – 7
Jorge Drexler – 7