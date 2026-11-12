Se entregan los Grammy Latino y esta es la lista de candidatos principales: Jorge Drexler, Julieta Rada y No Te Va Gustar son los uruguayos nominados

Este jueves 12 de noviembre se celebra una nueva edición de los Grammy Latinos 2026 en Las Vegas , y cinco artistas uruguayos aparecen en la lista de candidatos a los premios de la industria musical. El más nominado es Jorge Drexler , que acumula ocho posibilidades de llegar a una estatuilla gracias a su disco más reciente, Taracá.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Gracias a ese disco, además, figuran como nominados el músico y compositor Facundo Balta , y el cantautor Carlos Casacuberta , ambos colaboradores de Drexler en la composición de canciones del disco.

Por otra parte, Julieta Rada y No Te Va Gustar completan el contingente de nominados uruguayos de cara a la ceremonia.

Un nuevo Cascanueces: Rosina Gil, María Noel Riccetto y la misión de renovar un clásico para el Ballet Nacional del Sodre

Lanzaron una web para seguir la huella de Joaquín Torres García por Barcelona, Nueva York, París y Montevideo

El cantautor Jorge Drexler es uno de los artistas con más nominaciones de cara a la ceremonia, incluyendo tres en las categorías principales del evento.

Drexler, que ya tiene 16 Grammys, está candidateado a Álbum del año, por Taracá. Además, está en Canción del año y Grabación del año por ¿Cómo se ama?.

Taracá también está nominado en Mejor álbum cantautor y Mejor ingeniería de grabación; mientras que la canción Las palabras (dedicada a su padre, Gunther Drexler), está nominada en Mejor canción de cantautor; Ante la duda, baila, a Mejor canción alternativa, y El tambor chico a Mejor canción de raíces. Esta última además tiene como nominado a Facundo Balta, mientras que Casacuberta es uno de los compositores de Ante la duda, baila.

Más nominaciones uruguayas

Además de las nominaciones de Taracá, la lista de uruguayos que aspiran a un gramófono se completa con Julieta Rada, que será una de las cinco artistas en liza para llevarse el premio a Mejor álbum folclórico. La nominación es por su disco Candombe (en vivo), un registro de la presentación del trabajo del mismo nombre en el Teatro Solís. Por la versión en estudio de Candombe ya había estado nominada en 2025.

Por su parte, la banda No Te Va Gustar tuvo una nominación por su disco más reciente, Florece en el caos. Fue reconocido por la academia el trabajo de diseño de portada del álbum, realizado por la artista argentina Mariana Villafañe.

Los nominados en las categorías principales

El compositor mexicano Édgar Barrera lidera las nominaciones de la 27ª edición de los premios Grammy Latinos, seguido de los artistas Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler.

Grabación del año

"Ha Ha" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"¿Cómo Se Ama?" – Jorge Drexler

"Dime" – Silvana Estrada

"O Amor Nos Encontrou" – Loulu Gilberto

"Coleccionando Heridas" – KAROL G & Marco Antonio Solís

"Femme Fatale" – Mon Laferte

"Desde Que Te Tengo" – Carin León

"Niño" – Milo J

"La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

"Alma" – Elena Rose

Álbum del año

"EQUILIBRIVM" – Anitta

"FREE SPIRITS" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Taracá" – Jorge Drexler

"Vendrán Suaves Lluvias" – Silvana Estrada

"Tropicoqueta" – KAROL G

"FEMME FATALE" – Mon Laferte

"MUDA" – Carin León

"La Vida Era Más Corta" – Milo J

"¿Dónde Es El After?" – Rawayana

"LUX (Complete Works)" – Rosalía

Canción del año

"Coleccionando Heridas" - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & KAROL G (KAROL G, Marco Antonio Solís)

"¿Cómo Se Ama?" - Jorge Drexler & Mauro (Jorge Drexler)

"Dime" - Silvana Estrada

"Femme Fatale" - Mon Laferte

"Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew, Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)

"Humano" - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana (Juanes, Vivir Quintana)

"La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)

"Mi Gran Amor" - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana (Santana ft. Becky G)

"Nilo" - Massimo Giovanardi & Zanna (Zanna)

"Solifican12" - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz (Milo J)

Mejor canción pop

"A La Niña Que Fui" – Kany García

"Amarillo" – Joaquina

"(favorito)" – nic

"La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

"Melancolía" – Mon Laferte

Mejor interpretación de reguetón

"Contrabando" – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

"Choque" – Bad Gyal ft. Chencho Corleone

"Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid

"Una Aventura" – Ozuna

"Uñas Afiladas" – Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor álbum de música urbana

"Más Cara" – Bad Gyal

"Omerta" – J Balvin & Ryan Castro

"Borondo (5020 Rcrds Sessions)" – Beéle

"Tropicoqueta" – KAROL G

"Do Not Disturb: Late Checkout" – Young Miko

Mejor canción urbana

"Buenos Términos" - Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa (Rauw Alejandro)

"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)

"Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz

"Reliquia Do 2T" - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7 (Varios Artistas)

"Yo y Tú" - Beéle, Kevyn Mauricio Cruz "Keityn", Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)

Mejor álbum de rock

"A La Mitad" – Beta

"Malicia" – Mägo de Oz

"Ceremonia" – 1915

"Shine" – Fito Páez

"La Frontera" – Viniloversus

Mejor álbum de música alternativa

"CUERPOS, Vol. 1" – Babasónicos

"DESDE EL COMA" – BRUSES

"FREE SPIRITS" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Demian" – Teo Planell

"LUX (Complete Works)" – Rosalía

Mejor nuevo artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Artistas con más nominaciones

Édgar Barrera – 10

KAROL G – 7

Rosalía – 7

CA7RIEL & Paco Amoroso – 7

Jorge Drexler – 7