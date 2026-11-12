El doble efecto positivo: las recomendaciones de esta semana de Picnic!

El sol, que en estos días anda entre nosotros, se transmite a los huesos y al alma. Y la visita del papa León XIV, más allá de lo religioso y de lo político, me dejó sol en el espíritu : me renovó la esperanza en el poder de la voluntad de los voluntarios. Más de 3.500 personas, entre ellas muchos jóvenes, fueron responsables de una visita que en sus aspectos logísticos fue impecable. Estamos tristemente acostumbrados a ver coraceros, perros y caballos en torno al Estadio Centenario, pero esta vez vimos rosas, cantos y más de 60.000 personas sonriendo.

En Paysandú y Florida sucedió algo similar y debo sumar el tiempo y el amor donados por cientos de profesionales, desde cantantes a organizadores de eventos, diseñadores y artesanos. Tal vez haya una fortaleza de Uruguay que pasamos por alto: la capacidad de organizarnos para ayudar .

¿Por qué destaco este punto? El voluntariado puede transformar nuestra relación con el tiempo, con los demás y con la sensación de que siempre, pero siempre, hay algo por hacer . En un mundo incierto, ayuda a pasar de la preocupación a una acción concreta, aunque sea pequeña. Da esperanza y un sentido de propósito que tantas veces nos elude.

Según la Organización Internacional del Trabajo unos 2.100 millones de personas realizan trabajo voluntario cada mes : el 34,5% de la población en edad de trabajar . Esto incluye gente que se suma a eventos especiales y organizaciones, pero también a quienes sostienen tareas cotidianas, sin publicidad alguna.

En 2012, Mogilner, Chance y Norton publicaron en Psychological Science Giving Time Gives You Time. En cuatro experimentos, detectaron que dedicarle tiempo a otras personas aumentó la sensación subjetiva de disponer de tiempo, en comparación con dedicarlo a uno mismo, desperdiciarlo e incluso recibir tiempo libre inesperado. Otros estudios también han encontrado vínculos entre el voluntariado, la satisfacción personal y el bienestar psicológico.

Vivimos esperando que nos sobre tiempo para ayudar y quizá ayudar modifique esa sensación permanente de escasez. Pero hay ciertas preguntas importantes que no solo tienen que ver con el tiempo: ¿qué nos pasa cuando una parte de nuestro tiempo empieza a contar en la vida de otra persona? ¿Qué cambia cuando alguien cuenta con nosotros y, además, nos hace saber que nuestra presencia importa? Ahí es cuando el tiempo adquiere otra dimensión y cuando el que dedicamos a otros tiene un doble efecto positivo: en ellos y en nosotros. Te deseo una buena semana.

Para ver

Black Doves. Ya se puede ver en Netflix la temporada 2 de esta serie en la mejor tradición del espionaje británico. Para el personaje de Keira Knightley ser espía y llevar una vida familiar ya era complicado, pero ahora la cuestión se pone más difícil, porque su marido está a punto de convertirse en primer ministro. El reencuentro con Sam (Ben Whishaw), su amigo y asesino profesional, ubica a la amistad en el centro de un mundo donde confiar suele salir carísimo. Hay algunas vueltas de tuerca que no cierran, pero el ritmo y la química entre los protagonistas hacen que esta serie valga la pena.

Line of Fire. HBO Max estrenó otra serie de espías, pero en este caso el gancho es que toda la familia -padre, madre e hijos- se ocupa de la seguridad de su país. Los Hollingsworth trabajan en distintas agencias federales estadounidenses y deben colaborar cuando un doble homicidio desemboca en una conspiración que los compromete personalmente. La cuestión se plantea cuando proteger a los tuyos puede exigir traicionar las reglas que juraste defender.

Phony: La otra madre. En Disney+ se puede ver esta nueva serie en la que un adolescente de vida tranquila y equilibrada (y que se lleva muy bien con su mamá), se despierta después de un accidente y se da cuenta que su madre es otra persona, parecida a la que recuerda pero no la misma. Entonces, ¿cuánto podemos confiar en nuestra percepción cuando lo más familiar empieza a resultar extraño?

Planazos

Plantar. Una mañana con las manos en la tierra para ayudar a recuperar los ambientes naturales de Villa Serrana. La propuesta invita a plantar especies nativas y conectar espacios donde la fauna encuentra alimento y refugio. El encuentro es el domingo 15 de noviembre, a las 10 h, en la Represa Stewart Vargas.

Impresión. Libros de artista, publicaciones independientes y experiencias gráficas: la Feria de Arte Impreso de Montevideo, organizada por Microutopías, reúne a artistas, editoriales y colectivos locales y extranjeros, y permite descubrir otras maneras de publicar y conversar con sus creadores. Su propuesta incluye feria, lanzamientos, talleres y charlas. Será del 13 al 15 de noviembre en el Mumi.

Papales. Dos visitas papales, una ciudad invita a explorar la historia y el patrimonio religioso de Montevideo, el sábado 14 de noviembre, con dos circuitos gratuitos en ómnibus. Ambos parten de la Intendencia de Montevideo y visitan la cruz y el monumento a Juan Pablo II, en Tres Cruces, y la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El turno de las 10 hs incluye el Movimiento Tacurú; el de las 14 hs, el ingreso a la Catedral Metropolitana. Hay 40 lugares por recorrido, con inscripción previa. Se puede solicitar intérprete de lengua de señas con 48 horas de anticipación. Se suspende ante alerta meteorológica naranja.

Ciencia. ¿Qué tienen en común un intestino apurado, unos pingüinos a contrarreloj y la pregunta de si estar más conectadas nos deja más tiempo? Son algunos de los disparadores de Tiempo al tiempo, el espectáculo de monólogos de Las que cuentan la ciencia, que llega por primera vez a Uruguay. Ocho investigadoras compartirán su trabajo y sus desafíos con humor y emoción, en una propuesta nacida en la Universidad de Córdoba e impulsada aquí por la Embajada de España, con colaboración de la Udelar. El miércoles 18 de noviembre, a las 19 h, en el Centro Cultural de España (Rincón 629). Entrada gratuita, con tickets por orden de llegada desde las 18 h en el hall del CCE. Más información.

MARIDAR. El té y el chocolate tienen mucho para conversar. La sommelier Mónica Devoto y el chocolatero Fabián Gesto guiarán un taller teórico-práctico para explorar aromas, sabores y combinaciones entre ambos universos, como parte de los festejos de aniversario de Sinfonía. El martes 17 de noviembre, en el Tea House de Sinfonía. Cupos limitados.

Escuchar. Música de otros siglos en una casa cargada de historia: el Ensemble De Profundis se presenta en Casa Rivera con su dedicación al repertorio barroco y renacentista. Fundado en 1987 por Cristina García Banegas, el conjunto interpreta obras sacras y profanas de los siglos XV al XVII, de Europa y la América colonial. El sábado 14 de noviembre, a las 16 h, en Casa Rivera (Rincón 437). Entrada libre y gratuita, con inscripción previa en Museo Histórico Nacional.

Chivito. Ochenta años entre panes merecen un festejo. Punta del Este celebra el aniversario del clásico uruguayo con el primer Festival del Chivito. Habrá más de 25 propuestas gastronómicas y el público podrá probar y votar sus favoritas para elegir un podio popular. Un Museo del Chivito y una recreación teatral recordarán su nacimiento en el restaurante El Mejillón, en 1946; también habrá cervezas artesanales, música en vivo y actividades infantiles. Domingo 15 de noviembre, de 12:30 a 18:30 h, en el estacionamiento de Punta Shopping. Acceso gratuito, con entradas.

Para escuchar

Este Pícnic lo escribí al ritmo de 12 adagios de Rachmaninof, inspirada por este músico excepcional que, antes de convertirse en uno de los grandes pianistas y compositores de su tiempo, estuvo a punto de abandonar su arte. Nacido en Rusia en 1873, se perfilaba como una promesa de la composición, hasta que se pegó un tropezón. En 1897 estrenó su Primera sinfonía, pero la crítica lo hundió en una crisis de confianza que hizo que no compusiera durante tres años. Logró recuperarse con un médico, que también era músico aficionado, con sesiones de hipnosis y terapia de sugestión. En 1901 estrenó completo su Concierto para piano n.º 2, una de las piezas más entrañables del repertorio clásico. Llegó a ser director del Teatro Bolshói, pero la Revolución rusa cambió su vida: en diciembre de 1917 salió del país con su familia y nunca regresó.

Tal vez nunca escuchaste una de sus piezas, pero puede ser que hayas escuchado All by Myself de Eric Carmen, popularizada después también por Céline Dion, que toma material del segundo movimiento de concierto n 2.

Un paseo por el universo de las librerías

Se viene una de mis fechas favoritas, un pase libre para perderse entre estantes, oler libros, descubrir autores e historias e, incluso, escuchar a alguien leer, entre muchas de las actividades planeadas para la nueva edición de la Noche de las Librerías, este viernes 13 de noviembre. Habrá charlas, lecturas, talleres, música y horarios extendidos hasta la una de la madrugada del sábado.

Te invito a que investigues en la librería de tu barrio para ver cuáles son sus planes, y te sugiero estas actividades:

Escaramuza (Pablo de María 1185)**, la celebración también se despliega en los días vecinos, con dos propuestas para quienes quieren pasar de leer a escribir. La mexicana Guadalupe Nettel dará el taller Bajar a los infiernos, escribir lo que duele, el jueves 12, de 18 a 21 hs. La actriz, dramaturga y escritora argentina Elisa Carricajo estará al frente de un Laboratorio intensivo de autodramaturgia: crear desde y para el propio cuerpo, el sábado 14, de 13 a 16:30 hs, con inscripciones abiertas. Son talleres con inscripción específica.

Para la noche del viernes, el Centro Cultural de España (Rincón 629) propone un cruce de universos: serigrafía en vivo sobre bolsas de tela, de 18 a 22 hs; ajedrez entre libros en la mediateca, de 18 a 21 hs y juegos de mesa inspirados en mundos literarios en la cafetería, de 19 a 22 hs. A las 19:30 hs, Goro Gocher se presenta en el auditorio dentro del ciclo ¡A mover las cachas!.

En la página de la Intendencia podés consultar todas las actividades.