Marset pagó coimas en Uruguay y otros tres países y admitió haber ordenado amenazas contra la "incorruptible" fiscal Mónica Ferrero, según fiscales de EEUU

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pagó sobornos a funcionarios de Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela para obtener información y protección que le permitieran desarrollar sus actividades delictivas, según documentos presentados por fiscales de Estados Unidos ante la Justicia de ese país.

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La información fue publicada este jueves por el semanario Búsqueda, que accedió a escritos presentados el miércoles 11 de noviembre ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia, donde Marset enfrentará un juicio que comenzará en enero.

Los documentos también revelan que Marset admitió ante agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) haber ordenado amenazas contra la fiscal uruguaya Mónica Ferrero , a quien consideraba “incorruptible”, y haber organizado un atentado con explosivos contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en 2020.

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El fiscal estadounidense Anthony T. Aminoff solicitó que se incorporen al proceso pruebas de otros delitos presuntamente cometidos por Marset, acusado de conspiración para traficar cocaína, lavado de activos y narcoterrorismo.

Los sobornos que Marset habría pagado en Uruguay y otros países

Según informó Búsqueda, los fiscales estadounidenses sostienen que Marset utilizaba una estrategia de amenazas y sobornos para garantizar el funcionamiento de su organización criminal, conocida como Primer Cártel Uruguayo (PCU).

El fiscal Aminoff describió ese mecanismo como el modelo de “plata o plomo”, mediante el cual el narcotraficante buscaba someter a funcionarios y autoridades.

“En particular, el gobierno presentará pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela; es decir, que el acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden. Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las autoridades”, señala el documento judicial citado por el semanario.

El escrito no identifica, en la información publicada, a los funcionarios uruguayos que habrían recibido esos pagos.

En el caso de Bolivia, la Fiscalía estadounidense sostiene que Marset mantenía un sistema de sobornos periódicos a un alto funcionario, que posteriormente distribuía el dinero entre otros integrantes del gobierno.

A cambio, la organización obtenía protección para transportar drogas, información sobre investigaciones policiales y advertencias sobre posibles operativos para capturarlo.

Los fiscales incluso aseguran que, cuando las autoridades bolivianas incautaban cargamentos de cocaína, algunos funcionarios corruptos los devolvían a la organización a cambio de pagos adicionales.

Además, Marset habría conseguido información sobre reuniones de la DEA con funcionarios bolivianos.

Marset consideraba “incorruptible” a Mónica Ferrero y admitió haber ordenado amenazas

Uno de los aspectos más relevantes de los documentos divulgados por Búsqueda refiere a las amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero, actual fiscal de Corte de Uruguay.

Según los fiscales estadounidenses, después de su detención Marset declaró ante agentes de la DEA que “una fiscal en Uruguay resultó ser ‘incorruptible’, por lo que él hizo estallar su oficina y la amenazó”.

El escrito también recoge comunicaciones de Marset con integrantes de su organización a través de la aplicación de mensajería encriptada Sky ECC.

En uno de esos intercambios, fechado el 10 de mayo de 2020, el narcotraficante dio instrucciones para enviar un mensaje intimidatorio a Ferrero.

“Escuchame bien. Tengo el número de la fiscal, es una hija de puta. Tenés un celular nuevo ahí. Vamos a mandarle un mensaje bien hecho. Después lo rompés. Te voy a escribir el mensaje acá. Te voy a pasar el número. Vos le mandás el mensaje”, escribió, según la documentación judicial.

Posteriormente, Marset redactó el texto que debía recibir la fiscal. “Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar”, decía parte del mensaje.

La amenaza continuaba con una advertencia: “Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo hacemos”. El mensaje terminaba con la expresión “Saludos del PCU”.

Según la Fiscalía estadounidense, la DEA obtuvo una copia de esa comunicación a través de las autoridades uruguayas y se la mostró a Marset durante una entrevista posterior a su detención.

El narcotraficante confirmó entonces que había ordenado a otra persona enviar el mensaje porque consideraba a Ferrero “incorruptible”.

Los mensajes sobre la granada contra la Dirección Antidrogas

La documentación también contiene comunicaciones que, según los investigadores, demuestran la participación de Marset en el atentado con una granada contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, ocurrido en mayo de 2020.

El 4 de mayo de ese año, Marset escribió a uno de sus contactos que estaba “por hacer lanzar una granada en la brigada (antidrogas). Así se quedan un poco quietos. Tienen que respetar al PCU”.

Cinco días después, en el mismo intercambio, comunicó que el ataque se había concretado y escribió: “Primera amenaza PCU”.

Créditos: Búsqueda

De acuerdo con Búsqueda, el narcotraficante también compartió una captura de pantalla de una conversación en la que se ofrecían US$ 20.000 a quien se animara a arrojar una granada contra la dependencia policial.

Los fiscales pretenden incorporar esas comunicaciones al juicio como evidencia de la forma en que operaba la organización.

Los mensajes encriptados y la conexión con diez toneladas de cocaína

Otra de las solicitudes de la Fiscalía estadounidense consiste en incorporar mensajes intercambiados mediante Sky ECC, una aplicación de comunicaciones encriptadas utilizada por Marset y otros integrantes de su organización.

Los registros fueron obtenidos por autoridades francesas durante una investigación y posteriormente compartidos con Estados Unidos.

Marset reconoció ante los agentes de la DEA que utilizaba esa aplicación y que uno de sus nombres de usuario era “omelet”.

En un mensaje enviado a Federico Santoro, condenado por lavar dinero para su organización, explicó el origen de ese nombre.

“Soy yo. El otro ya caducó. Me he puesto ‘Omelet’. Porque tengo muchos huevos”, escribió.

Los investigadores también encontraron fotografías que vinculan al narcotraficante con un cargamento de aproximadamente 10.000 kilos de cocaína incautado en el puerto de Amberes, Bélgica, en abril de 2021.

Créditos: Búsqueda

Según los documentos, Marset había compartido imágenes de ese cargamento antes de que fuera interceptado por las autoridades.

El juicio contra Marset en Estados Unidos

Marset fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, después de permanecer cuatro años prófugo de la Justicia paraguaya.

El operativo contó con la participación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la DEA estadounidense.

Tras su captura fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrentará un juicio por delitos vinculados al narcotráfico internacional.

Los fiscales consideran que las comunicaciones obtenidas de Sky ECC y los testimonios sobre sobornos y amenazas son fundamentales para demostrar el funcionamiento de la organización.

La defensa de Marset se opone a la incorporación de esos mensajes como prueba, por lo que será el juez quien deba resolver sobre su admisibilidad.

Para la Fiscalía estadounidense, la relación del narcotraficante con funcionarios y fuerzas de seguridad de distintos países constituye un elemento central del caso.

Según el escrito judicial citado por Búsqueda, los funcionarios y agentes sudamericanos “o bien aceptaban su dinero, o bien sufrían las consecuencias de su ira”.