Los indicios que dejó Lionel Scaloni en la práctica de Argentina sobre el posible 11 para enfrentar a Uruguay

La selección Argentina tuvo una nueva primera práctica en el predio Lionel Andrés Messi, de cara al partido frente a la selección uruguaya este viernes a las 20:00 horas en La Bombonera, y Lionel Scaloni dio algunas señales con respecto al equipo titular que pondría y mantiene una duda por puesto, que se definirá entre hoy y mañana.
En el inicio de una nueva fecha FIFA, que para Argentina comenzará este viernes ante Uruguay y culminará el próximo martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, Scaloni repartió pecheras en el entrenamiento vespertino del miércoles y se comenzaron a ver algunos indicios del posible 11 que podría parar ante el cuadro de Diego Forlán.
El primer interrogante está en el arco y relacionado con la recuperación de Emiliano Dibu Martínez, quien practica con una máscara después de la operación en la mandíbula que sufrió un fuerte golpe en Chelsea, y que los tiempos jugaron a su favor ya que en primera instancia se preveía que no ina a llegar a este partido.
Si bien Dibu Martínez quiere estar, habrá que ver si Scaloni decide darle la titularidad o bien lo espera para el partido ante Costa Rica. Si no está, el arco de la Selección Argentina será para Gerónimo Rulli, golero del Manchester City.
Las señales de Lionel Scaloni en el entrenamiento de Argentina
En la práctica Scaloni entregó 13 pecheras, 10 futbolistas estarán de entrada frente a Uruguay y, por lo que se puedo observar, hay un interrogante en cada línea: en la defensa estarán Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico tendría ventaja en el lateral izquierdo por sobre Facundo Medina.
En la mitad de la cancha, son fijas las presencias de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que Exequiel Palacios también se metería de titular y el que busca un lugar es Valentín Barco. En ese puesto, tiene variantes como Máximo Perrone, de gran temporada en el Como de Italia, o Ezequiel Fernández.
Entrenamiento de la selección Argentina de Lionel Scaloni
@Argentina
En tanto, en la delantera estarán Nicolás Paz como una especie de enganche, Julián Alvarez y en este momento Gianluca Prestianni tendría ventaja por sobre Thiago Almada para acompañar a los dos mencionados. Además, otra variante en esa posición puede ser Giuliano Simeone, José Manuel López o Matías Soulé.
El entrenador de la selección Argentina se presentará hoy jueves a las 15:00 horas ante los medios de comunicación para dar una conferencia de prensa y luego, a las 17:00 horas, el plantel tendrá un nuevo entrenamiento.
Por último, el viernes a las 11:00 tendrá la última práctica ya con el 11 titular mucho más confeccionado por parte de Scaloni y a las 20:00 horas será el partido ante Uruguay.
La posible formación de la selección Argentina
De esta manera, el 11 podría ser: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada.