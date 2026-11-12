Los indicios que dejó Lionel Scaloni en la práctica de Argentina sobre el posible 11 para enfrentar a Uruguay

La selección Argentina tuvo una nueva primera práctica en el predio Lionel Andrés Messi , de cara al partido frente a la selección uruguaya este viernes a las 20:00 horas en La Bombonera , y Lionel Scaloni dio algunas señales con respecto al equipo titular que pondría y mantiene una duda por puesto, que se definirá entre hoy y mañana.

En el inicio de una nueva fecha FIFA , que para Argentina comenzará este viernes ante Uruguay y culminará el próximo martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, Scaloni repartió pecheras en el entrenamiento vespertino del miércoles y se comenzaron a ver algunos indicios del posible 11 que podría parar ante el cuadro de Diego Forlán .

El primer interrogante está en el arco y relacionado con la recuperación de Emiliano Dibu Martínez , quien practica con una máscara después de la operación en la mandíbula que sufrió un fuerte golpe en Chelsea , y que los tiempos jugaron a su favor ya que en primera instancia se preveía que no ina a llegar a este partido.

Si bien Dibu Martínez quiere estar, habrá que ver si Scaloni decide darle la titularidad o bien lo espera para el partido ante Costa Rica . Si no está, el arco de la Selección Argentina será para Gerónimo Rulli, golero del Manchester City.

Dos reflexiones de De Arrascaeta y Maxi Araújo previo a Uruguay vs Argentina: "Los clásicos se ganan como sea"; "es un buen momento para recomenzar"

Las señales de Lionel Scaloni en el entrenamiento de Argentina

En la práctica Scaloni entregó 13 pecheras, 10 futbolistas estarán de entrada frente a Uruguay y, por lo que se puedo observar, hay un interrogante en cada línea: en la defensa estarán Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico tendría ventaja en el lateral izquierdo por sobre Facundo Medina.

En la mitad de la cancha, son fijas las presencias de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que Exequiel Palacios también se metería de titular y el que busca un lugar es Valentín Barco. En ese puesto, tiene variantes como Máximo Perrone, de gran temporada en el Como de Italia, o Ezequiel Fernández.

Entrenamiento de la selección Argentina de Lionel Scaloni @Argentina

En tanto, en la delantera estarán Nicolás Paz como una especie de enganche, Julián Alvarez y en este momento Gianluca Prestianni tendría ventaja por sobre Thiago Almada para acompañar a los dos mencionados. Además, otra variante en esa posición puede ser Giuliano Simeone, José Manuel López o Matías Soulé.

El entrenador de la selección Argentina se presentará hoy jueves a las 15:00 horas ante los medios de comunicación para dar una conferencia de prensa y luego, a las 17:00 horas, el plantel tendrá un nuevo entrenamiento.

Por último, el viernes a las 11:00 tendrá la última práctica ya con el 11 titular mucho más confeccionado por parte de Scaloni y a las 20:00 horas será el partido ante Uruguay.

La posible formación de la selección Argentina

De esta manera, el 11 podría ser: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada.