OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 12 de noviembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 11 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Canelones, San José de Mayo, Maldonado, Mercedes, Minas, Carmelo y Artigas.
CARMELO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Roosevelt entre Juana de Ibarbourou y Derechos Humanos
- Desde: 12/11/2026 - 13:00 - Hasta: 12/11/2026 - 15:00
- Motivo: empalme de red
PALMITAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Palmitas
- Desde: 12/11/2026 - 12:30 - Hasta: 12/11/2026 - 13:00
- Motivo: lavado de tanques
PARAJE PENSE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Pense, excepto INR
- Desde: 12/11/2026 - 10:30 - Hasta: 12/11/2026 - 11:30
- Motivo: lavado de tanques
OCEAN PARK: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Ocean Park
- Desde: 12/11/2026 - 08:30 - Hasta: 12/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio de Estadio Koster
- Desde: 12/11/2026 - 08:30 - Hasta: 12/11/2026 - 09:30
- Motivo: lavado de tanque
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Aparicio Saravia, Barrio Cerro, Barrio K1, Barrio Nuevo Amanecer, Camino Luis Tuya.
- Desde: 12/11/2026 - 08:00 - Hasta: 12/11/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red
SAN JOSE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: al sur por Manuel de Rodríguez, al este por Haití, al oeste por Della Hanty al norte por calle Artola
- Desde: 12/11/2026 - 08:00 - Hasta: 12/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
CANELONES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: calle Liber Seregni desde Elena Odizzio de Ambrosio hasta Roberto Muñoz
- Desde: 12/11/2026 - 08:00 - Hasta: 12/11/2026 - 15:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
CANELONES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Calle Liber Seregni desde Elena Odizzio de Ambrosio hasta Roberto Muñoz
- Desde: 12/11/2026 - 08:00 - Hasta: 12/11/2026 - 14:00
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde Fregeiro hacia el sur hasta calle Treinta y Tres, desde Lavalleja hacia el oeste hasta Pozzolo.
- Desde: 12/11/2026 - 08:00 - Hasta: 12/11/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red.