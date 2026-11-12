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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 12 de noviembre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Canelones, San José de Mayo, Maldonado, Mercedes, Minas, Carmelo y Artigas.

12 de noviembre de 2026 8:28 hs
OSE

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Canelones, San José de Mayo, Maldonado, Mercedes, Minas, Carmelo y Artigas.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 12 de noviembre

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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 11 de noviembre

CARMELO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Roosevelt entre Juana de Ibarbourou y Derechos Humanos
  • Desde: 12/11/2026 - 13:00 - Hasta: 12/11/2026 - 15:00
  • Motivo: empalme de red

PALMITAS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Palmitas
  • Desde: 12/11/2026 - 12:30 - Hasta: 12/11/2026 - 13:00
  • Motivo: lavado de tanques

PARAJE PENSE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Pense, excepto INR
  • Desde: 12/11/2026 - 10:30 - Hasta: 12/11/2026 - 11:30
  • Motivo: lavado de tanques

OCEAN PARK: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Ocean Park
  • Desde: 12/11/2026 - 08:30 - Hasta: 12/11/2026 - 12:00
  • Motivo: mejora de red

MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio de Estadio Koster
  • Desde: 12/11/2026 - 08:30 - Hasta: 12/11/2026 - 09:30
  • Motivo: lavado de tanque

MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Aparicio Saravia, Barrio Cerro, Barrio K1, Barrio Nuevo Amanecer, Camino Luis Tuya.
  • Desde: 12/11/2026 - 08:00 - Hasta: 12/11/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red

SAN JOSE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: al sur por Manuel de Rodríguez, al este por Haití, al oeste por Della Hanty al norte por calle Artola
  • Desde: 12/11/2026 - 08:00 - Hasta: 12/11/2026 - 13:00
  • Motivo: mejora de red

CANELONES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: calle Liber Seregni desde Elena Odizzio de Ambrosio hasta Roberto Muñoz
  • Desde: 12/11/2026 - 08:00 - Hasta: 12/11/2026 - 15:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

CANELONES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Calle Liber Seregni desde Elena Odizzio de Ambrosio hasta Roberto Muñoz
  • Desde: 12/11/2026 - 08:00 - Hasta: 12/11/2026 - 14:00

MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde Fregeiro hacia el sur hasta calle Treinta y Tres, desde Lavalleja hacia el oeste hasta Pozzolo.
  • Desde: 12/11/2026 - 08:00 - Hasta: 12/11/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red.

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