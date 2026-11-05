OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 5 de noviembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 5 de noviembre.

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Durazno, Progreso, Trinidad y Canelones.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 5 de noviembre Trabajos programados para mejorar el servicio Jueves 5/11 Maldonado Durazno Progreso Trinidad Canelones0800 1871 | * 1871 gratis desde móviles#oseuruguay+ℹ️_ https://t.co/tDap4LiQWV https://t.co/wJOd4sZDID — OSE (@OSE_Uruguay) November 4, 2026

TRINIDAD: afectación del normal suministro de agua potable