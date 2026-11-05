OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 5 de noviembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 5 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Durazno, Progreso, Trinidad y Canelones.
TRINIDAD: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Límites Norte Sur: Calles 19 de abril y Fray Úbeda | Límites Este Oeste: Francisco Fondar y Lavalleja
- Desde: 05/11/2026 - 12:30 - Hasta: 05/11/2026 - 16:30
- Motivo: mejora de red
CIUDAD DE LA COSTA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Avda. Calcagno y Ing Luis Giannattasio
- Desde: 05/11/2026 - 08:30 - Hasta: 05/11/2026 - 14:00
- Motivo: mejora de red
DURAZNO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad de Sarandí del Yí
- Desde: 05/11/2026 - 08:00 - Hasta: 05/11/2026 - 12:00
- Motivo: limpieza y desinfección de tanque de agua potable
CANELONES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: ruta Interbalearia, Colonia, Crnel. Abreu, Bolivia, Colonia, Arapey, Carlos Gardel, Eduardo Pérez, Carlos Gardel, Ciudad de Pando, Ciudad de Canelones, Isla Patrulla, Mariscala, Rafael Cortina, Tranqueras, Madrid, Convención, Florida, Indianapolis, Fuerte San Miguel, Humberto Gambeta, Lorenzo Fernandez, Ibicuí, Cabo Polonio, Hector Scarone, Los Palmares, Obdulio Varela, Matiaz Gonzalez, José Nasazzi, Colonia, paralela a Ibicuí hacia el Este y Ruta Interbalnearia
- Desde: 05/11/2026 - 08:00 - Hasta: 05/11/2026 - 16:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red
PROGRESO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Av. José Artigas, Sándalo y Camino Rosselló
- Desde: 05/11/2026 - 07:00 - Hasta: 05/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red