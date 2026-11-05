Incidentes en la previa de Aguada y Goes: hinchas de ambos equipos se agarraron a piñas en las afueras del Palacio Peñarol, sin detenidos

Los hinchas de Aguada y Goes se cruzaron a golpes en la previa del clásico que disputaron este miércoles por la noche en el Palacio Peñarol, que el misionero ganó por 87-84 por la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) .

Los incidentes se registraron en las inmediaciones del Palacio Peñarol , donde se montó un gran operativo de seguridad para separar a las dos hinchadas. Los parciales de Aguada debían ingresar por la calle Minas , mientras que los de Goes accedieron por Magallane s, pero en un momento esa separación se rompió.

Según se puede ver en distintos videos publicados en las redes sociales, poco antes del comienzo del clásico varios hinchas de Aguada aparecieron en la calle Magallanes , lo que dio comienzo a un enfrentamiento con varios fanáticos de Goes que estaban allí esperando para entrar al Palacio.

Los hinchas de Goes comenzaron a sacar a los de Aguada con golpes y piedras , hasta que la gran mayoría de los parciales aguateros se fueron por la calle Cerro Largo para volver a su punto de acceso.

INCIDENTES PREVIO AL CLÁSICO Antes de comenzar el partido se registró un enfrentamiento entre la parcialidad de Aguada y la de Goes en las inmediaciones al Palacio Peñarol. pic.twitter.com/UgzDUQClL6

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Sin embargo, un parcial de Aguada permaneció allí y fue golpeado por varios fanáticos de su clásico rival, como se puede ver en otros videos difundidos en las últimas horas.

En la previa del partido de Goes y Aguada Sr Presidente @OrsiYamandu , me pregunto si el Ministro del interior no pudo implementar un plan para evitar todo esto?? Si usted no toma la decisión de poner a alguien con coherencia en el Ministerio del interior, no solo pensaremos… pic.twitter.com/UQDjpL2iIe — Silvana De Francesco (@SilvanaDFrances) November 5, 2026

Se picaron las afueras del clásico entre Goes y Aguada en #eluruguayposta pic.twitter.com/IpxzXdytIM — Daniel Moragues (@DaniMoraguesuy) November 5, 2026

Mientras estaba en el suelo, los barras continuaron golpeando al hincha y le sacaron la camiseta, que luego expusieron en la tribuna del Palacio Peñarol.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Referí que "no hay registro de heridos ni lesionados" en los incidentes, y marcaron que no hubo personas detenidas.