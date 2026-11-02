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Peñarol sigue su marcha invicta en la Liga Uruguaya de Básquetbol: Nicola Pomoli y Santiago Véscovi fueron las figuras

Larrañaga y Peñarol ganaron este lunes en el arranque de la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

2 de noviembre de 2026 23:39 hs
Nicola Pomoli y Rodrigo Brause

Nicola Pomoli y Rodrigo Brause

Foto: @BasketCAPuy

Peñarol logró este lunes su tercer triunfo en tres partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027, al derrotar como visitante a Unión Atlética por 88-74.

El encuentro correspondió a la quinta fecha de la Liga que tendrá como plato fuerte el miércoles el clásico entre Aguada y Goes.

Santiago Véscovi fue el goleador del partido con 24 puntos y además aportó 10 asistencias.

Otra de las figuras fue Nicola Pomoli, autor de 16 tantos, 10 rebotes y 7 asistencias.

Biguá y Goes son los grandes animadores del inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol: gran apronte del misionero para el clásico con Aguada

Brillante triunfo de Nacional que se clasificó al Final Four de la Liga Sudamericana de Básquetbol

Emiliano Serres anotó 19 tantos y Skyler Hogan 14.

En la UA el goleador fue Devante Wallace con 17 unidades.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

A primera hora, Larrañaga vapuleó 109-73 a Atenas como locatario.

Carlos Buemo fue la gran figura del partido con 27 puntos. Joaquín Osimani tuvo también notable destaque con 15 asistencias y 13 tantos.

Jadin Penigar fue el máximo anotador de Atenas con 23 unidades.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Biguá 8 4 4 0
Goes 7 4 3 1
Peñarol 6 3 3 0
Malvín 6 4 2 2
Unión Atlética 6 4 1 4
Atenas 6 4 1 4
Aguada* 5 2 3 1
Urunday Universitario 5 4 1 3
Nacional 4 3 1 2
Hebraica Macabi 4 3 1 2
Larrañaga** 4 5 2 3
Defensor Sporting 3 2 1 1

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos

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