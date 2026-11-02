Peñarol sigue su marcha invicta en la Liga Uruguaya de Básquetbol: Nicola Pomoli y Santiago Véscovi fueron las figuras

Peñarol logró este lunes su tercer triunfo en tres partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027, al derrotar como visitante a Unión Atlética por 88-74.
El encuentro correspondió a la quinta fecha de la Liga que tendrá como plato fuerte el miércoles el clásico entre Aguada y Goes.
Santiago Véscovi fue el goleador del partido con 24 puntos y además aportó 10 asistencias.
Otra de las figuras fue Nicola Pomoli, autor de 16 tantos, 10 rebotes y 7 asistencias.
Emiliano Serres anotó 19 tantos y Skyler Hogan 14.
En la UA el goleador fue Devante Wallace con 17 unidades.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
A primera hora, Larrañaga vapuleó 109-73 a Atenas como locatario.
Carlos Buemo fue la gran figura del partido con 27 puntos. Joaquín Osimani tuvo también notable destaque con 15 asistencias y 13 tantos.
Jadin Penigar fue el máximo anotador de Atenas con 23 unidades.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
|Biguá
|8
|4
|4
|0
| Goes
|7
|4
|3
|1
| Peñarol
|6
|3
|3
|0
| Malvín
|6
|4
|2
|2
| Unión Atlética
|6
|4
|1
|4
| Atenas
|6
|4
|1
|4
| Aguada*
|5
|2
|3
|1
| Urunday Universitario
|5
|4
|1
|3
| Nacional
|4
|3
|1
|2
| Hebraica Macabi
|4
|3
|1
|2
| Larrañaga**
|4
|5
|2
|3
| Defensor Sporting
|3
|2
|1
|1
* Comenzó el torneo con quita de dos puntos
** Comenzó el torneo con quita de tres puntos