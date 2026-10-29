Biguá y Goes son los grandes animadores del inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol: gran apronte del misionero para el clásico con Aguada

Biguá se consolidó este jueves como el gran líder de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027, mientras que Goes confirmó su condición de gran animador.

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En partidos correspondiente a la cuarta fecha del certamen, Biguá derrotó 89-82 a Defensor Sporting como local al tiempo que Goes dio cuenta de Unión Atlética en Plaza de las Misiones.

Con un partido terrenal de Donald Sims (14 puntos, 0 de 4 en triples), Biguá contó con un notable Thiago Rodríguez con 21 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Theo Metzger volvió a destacar con 16 tantos, 11 rebotes 4 de 9 en triples.

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Mustapha Heron y Nicholas Davis fueron los goleadores de Sporting con 20 tantos cada uno.

Biguá y Peñarol (solo 2 jugados) son ahora los únicos invictos del torneo porque Sporting lo perdió esta noche.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

En Plaza de las Misiones, Goes dio cuenta con autoridad de Unión Atlética por 97-83.

Ja'heim Hudson fue el goleador del equipo de Marcelo Signorelli con 20 puntos. Lo secundaron Agustín Méndez y Manuel Mayora con 16 cada uno, y Donte Ingram y Tyrell Johnson con 11 cada uno.

Hudson bajó 8 rebotes y Mayora destacó también en el rubro asistencias con 10, para firmar un doble-doble.

En la UA Marcus Thomas con 24 y Brett Reed con 21 fueron los líderes en el goleo.

Tras perder en el debut, Goes ganó en fila tres partidos y así hizo un gran apronte para jugar el miércoles de la semana próxima el clásico contra Aguada.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Biguá 8 4 4 0 Goes 7 4 3 1 Unión Atlética 5 4 1 3 Atenas 4 3 1 2 Nacional 4 3 1 2 Peñarol 4 2 2 0 Malvín 4 2 1 2 Aguada* 3 3 2 1 Hebraica Macabi 3 2 1 1 Urunday Univ. 3 3 0 3 Defensor Sporting 3 2 1 1 Larrañaga** 1 3 1 2

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos