Rodolfo Catino inscribió su lista 3 para participar de las elecciones de Peñarol: acompañará a Juan Pedro Damiani

Peñarol tiene desde este jueves 10 listas formalmente inscriptas para participar de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 12 de diciembre.

La agrupación Trabajo y Unidad Peñarolense presentó este jueves ante el área administrativa del club la lista 3 con el lema Todo por Peñarol y el sublema Compromiso y Gestión.

Ahora el área administrativa debe verificar que las 50 firmas que acompañaron a la presentación pertenezcan efectivamente a socios activos de modo tal de elevarla a la Comisión Electoral para que esta le de el viso de formalidad a la inscripción.

La lista 3 es comandada por Rodolfo Catino , actual consejero de Peñarol, hombre del Damianismo que en las pasadas elecciones acompañó a Evaristo González.

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En estas elecciones, la lista 3 acompañará a Juan Pedro Damiani quien todavía no registró su lista, la 10.

De todos modos tiene tiempo a hacerlo hasta el 27 de noviembre.

La lista llevó las firmas de Catino y José Luis Bringa, hoy presidente de deportes de Peñarol y consejero alterno de Catino

"Un nuevo paso hacia el cambio que Peñarol necesita. Quedó formalmente inscripto nuestro comité Trabajo y Unidad Peñarolense, Lista 3. Con un objetivo claro: recuperar el rumbo de Peñarol, con compromiso, gestión y responsabilidad.

El miércoles, un día después de los graves incidentes que se registraron en la Tribuna Cataldi cuando Peñarol perdió 2-0 contra Montevideo City Torque, por 16avos de final de Copa AUF Uruguay, la cuenta oficial de la agrupación había expresado en X: "Peñarol no puede seguir perdiendo partidos, prestigio y rumbo. La responsabilidad no termina en la tribuna: también alcanza a quienes conducen el club. Es momento de recuperar el orden, la autoridad y una gestión a la altura de nuestra historia. PEÑAROL NECESITA UN CAMBIO YA".

El mismo día habían publicado: "El desastre es institucional, deportivo y social. Lo ocurrido hoy en el Campeón del Siglo no es un hecho aislado. La conducción de Peñarol debe dar la cara, asumir responsabilidades y rendir cuentas. La responsabilidad política no se delega ni se disimula. Se asume".