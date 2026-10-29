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Un invicto de siete años, un recordado gol de Matías Arezo y un duelo inédito con Wanderers: Peñarol ante el desafío de volver al Parque Saroldi

Peñarol vuelve a jugar en el Parque Saroldi donde este sábado será local contra Wanderers: mirá las estadísticas del aurinegro

29 de octubre de 2026 18:15 hs
Peñarol en el Saroldi

Peñarol en el Saroldi

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol se prepara para enfrentar este sábado a Wanderers en el Parque Saroldi, en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura.

Los aurinegros jugaron 22 partidos en la cancha de River Plate por el Campeonato Uruguayo (desde 2025 denominado Liga AUF Uruguaya), la que visitaron por primera vez en 1935, ganándole 2-1 a los locales con goles de Alberto Taboada y Juan José García.

Peñarol fue campeón uruguayo esa temporada, la primera jugada con un formato de dos ruedas todos contra todos, con 31 puntos, dos más que Nacional.

De los 22 partidos ganaron 10, empataron seis y perdieron los seis restantes, todos contra River Plate.

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De las 10 victorias, ocho fueron ante los darseneros, una contra Sud América en 2016 y otro contra Albion, en 2022.

Contra Sud América tuvo que jugar como local en el Saroldi por una sanción generada por sus barras, luego de que un enfrentamiento interno derivara en la lesión de un integrante a causa de un disparo con arma de fuego, en plena tribuna Ámsterdam en partido de Peñarol contra Rampla Juniors.

Contra Albion jugó ahí porque el Pionero ofició de local en ese escenario en 2022, su primera temporada en Primera. En la actual hace las veces de local en el Franzini.

En el Saroldi, Peñarol no pierde desde el 24 de agosto de 2019, cuando cayó 1-0 con un gol de Matías Arezo, quien le robó una pelota a Matías De los Santos y sentenció el juego en las primeras de cambio. A River lo dirigía Jorge Fossati y a Peñarol Diego López. En ese equipo estaba Jesús Trindade, hoy muy cuestionado en Peñarol.

Desde entonces jugó ocho veces con cuatro empates y cuatro victorias. Tiene un invicto de siete años en el feudo darsenero.

Torneo Resultado Goles de Peñarol
Intermedio 2025 River Plate 1-3 Peñarol M. Olivera. M. Silvera, J. Cabrera
Apertura 2025 River Plate 1-1 Peñarol Eduardo Darias
Clausura 2024 River Plate 0-1 Peñarol Maximiliano Silvera
Intermedio 2024 River Plate 1-3 Peñarol M. Silvera, G. Rodríguez, E. Darias
Intermedio 2022 Albion 1-3 Peñarol Juan Manuel Ramos, Ignacio Laquintana, Rodrigo Saravia
Apertura 2022 River Plate 0-0 Peñarol
Clausura 2021 River Plate 1-1 Peñarol Pablo Ceppelini de penal
Apertura 2020 River Plate 0-0 Peñarol
Intermedio 2019 River Plate 1-0 Peñarol
Clausura 2018 River Plate 0-1 Peñarol Cristian Rodríguez
Clausura 2017 River Plate 2-1 Peñarol Cristian Rodríguez de penal
Uruguayo Especial 2016 River Plate 3-1 Peñarol Hernán Novick de penal
Uruguayo Especial 2016 Peñarol 4-1 Sud América Junior Arias. Nicolás Albarracín, Diego Rossi, Nicolás Dibble
Uruguayo 1992 River Plate 0-1 Peñarol Sergio Martínez de penal
Uruguayo 1989 River Plate 0-2 Peñarol Pablo Correa, Gabriel Cedrés
Uruguayo 1988 River Plate 1-1 Peñarol Adolfo Barán
Uruguayo 1986 River Plate 2-2 Peñarrol Daniel Rodríguez, José Herrera
Uruguayo 1985 River Plate 2-1 Peñarol Antonio Alzamendi
Uruguayo 1983 River Plate 0-1 Peñarol José Luis Zalazar
Uruguayo 1940 River Plate 2-0 Peñarol
Uruguayo 1936 River Plate 1-0 Peñarol
Uruguayo 1935 River Plate 1-2 Peñarol Alberto Taboada, Juan José García

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