Un invicto de siete años, un recordado gol de Matías Arezo y un duelo inédito con Wanderers: Peñarol ante el desafío de volver al Parque Saroldi

Peñarol se prepara para enfrentar este sábado a Wanderers en el Parque Saroldi, en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura.
Los aurinegros jugaron 22 partidos en la cancha de River Plate por el Campeonato Uruguayo (desde 2025 denominado Liga AUF Uruguaya), la que visitaron por primera vez en 1935, ganándole 2-1 a los locales con goles de Alberto Taboada y Juan José García.
Peñarol fue campeón uruguayo esa temporada, la primera jugada con un formato de dos ruedas todos contra todos, con 31 puntos, dos más que Nacional.
De los 22 partidos ganaron 10, empataron seis y perdieron los seis restantes, todos contra River Plate.
De las 10 victorias, ocho fueron ante los darseneros, una contra Sud América en 2016 y otro contra Albion, en 2022.
Contra Sud América tuvo que jugar como local en el Saroldi por una sanción generada por sus barras, luego de que un enfrentamiento interno derivara en la lesión de un integrante a causa de un disparo con arma de fuego, en plena tribuna Ámsterdam en partido de Peñarol contra Rampla Juniors.
Contra Albion jugó ahí porque el Pionero ofició de local en ese escenario en 2022, su primera temporada en Primera. En la actual hace las veces de local en el Franzini.
En el Saroldi, Peñarol no pierde desde el 24 de agosto de 2019, cuando cayó 1-0 con un gol de Matías Arezo, quien le robó una pelota a Matías De los Santos y sentenció el juego en las primeras de cambio. A River lo dirigía Jorge Fossati y a Peñarol Diego López. En ese equipo estaba Jesús Trindade, hoy muy cuestionado en Peñarol.
Desde entonces jugó ocho veces con cuatro empates y cuatro victorias. Tiene un invicto de siete años en el feudo darsenero.
|Torneo
| Resultado
| Goles de Peñarol
|Intermedio 2025
|River Plate 1-3 Peñarol
|M. Olivera. M. Silvera, J. Cabrera
| Apertura 2025
|River Plate 1-1 Peñarol
|Eduardo Darias
| Clausura 2024
|River Plate 0-1 Peñarol
|Maximiliano Silvera
| Intermedio 2024
|River Plate 1-3 Peñarol
|M. Silvera, G. Rodríguez, E. Darias
| Intermedio 2022
|Albion 1-3 Peñarol
|Juan Manuel Ramos, Ignacio Laquintana, Rodrigo Saravia
| Apertura 2022
|River Plate 0-0 Peñarol
|
|Clausura 2021
|River Plate 1-1 Peñarol
|Pablo Ceppelini de penal
| Apertura 2020
|River Plate 0-0 Peñarol
|
|Intermedio 2019
|River Plate 1-0 Peñarol
|
|Clausura 2018
|River Plate 0-1 Peñarol
|Cristian Rodríguez
| Clausura 2017
|River Plate 2-1 Peñarol
|Cristian Rodríguez de penal
| Uruguayo Especial 2016
|River Plate 3-1 Peñarol
|Hernán Novick de penal
| Uruguayo Especial 2016
|Peñarol 4-1 Sud América
|Junior Arias. Nicolás Albarracín, Diego Rossi, Nicolás Dibble
| Uruguayo 1992
|River Plate 0-1 Peñarol
|Sergio Martínez de penal
| Uruguayo 1989
|River Plate 0-2 Peñarol
|Pablo Correa, Gabriel Cedrés
| Uruguayo 1988
|River Plate 1-1 Peñarol
|Adolfo Barán
| Uruguayo 1986
|River Plate 2-2 Peñarrol
|Daniel Rodríguez, José Herrera
| Uruguayo 1985
|River Plate 2-1 Peñarol
|Antonio Alzamendi
| Uruguayo 1983
|River Plate 0-1 Peñarol
|José Luis Zalazar
| Uruguayo 1940
|River Plate 2-0 Peñarol
|
|Uruguayo 1936
|River Plate 1-0 Peñarol
|
|Uruguayo 1935
|River Plate 1-2 Peñarol
|Alberto Taboada, Juan José García