El festejo especial del Chino Recoba tras un nuevo triunfo de Deportivo Táchira en Venezuela

Álvaro “Chino” Recoba tuvo un festejo especial tras un nuevo triunfo de su equipo, Deportivo Táchira , por 2-0 ante Monagas, que le permite ser primero en el Grupo B en la Fase Final del Clausura de Venezuela tras los dos primeros partidos..

Tras la victoria, el Chino celebró junto a su hija Natalie , quien viajó y estuvo en la cancha.

“Fue felicidad por partida doble para el profe, triunfazo y una visita de lujo, su hija”, destacaron las redes de Deportivo Táchira, donde compartieron fotos del reencuentro.

Jeremía Recoba volvió a jugar en Las Palmas más de un año después de su lesión y tuvo un emotivo mensaje de su madre

“Un primer tiempo espectacular y un segundo tiempo más administrado, con ocasiones claras, tuvimos unas muy claras… ahora, tenemos que ir a ganar a Puerto Cabello, vamos partido a partido, me voy con la tranquilidad de que el equipo hizo lo que le pedimos, fue muy solidario a la hora de defender”, señaló.

Y fue felicidad por partida doble para el profe, triunfazo y una visita de lujo, su hija



Las declaraciones del profesor Álvaro Recoba https://t.co/tc1WWuQ36H#VamosTáchira pic.twitter.com/n0x9crl6fa — Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) October 28, 2026

Táchira le había ganado a Caracas de visitante el pasado 24 de octubre y volvió al triunfo este martes ante Monagas en su casa con goles del uruguayo Rodrigo Pollero, goleador del equipo, y de Adalberto Peñaranda.