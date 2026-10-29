El festejo especial del Chino Recoba tras un nuevo triunfo de Deportivo Táchira en Venezuela

Álvaro “Chino” Recoba tuvo un festejo especial tras un nuevo triunfo de su equipo, Deportivo Táchira, por 2-0 ante Monagas, que le permite ser primero en el Grupo B en la Fase Final del Clausura de Venezuela tras los dos primeros partidos..
Tras la victoria, el Chino celebró junto a su hija Natalie, quien viajó y estuvo en la cancha.
El festejo del Chino Recoba tras un nuevo triunfo de Deportivo Táchira en Venezuela
“Fue felicidad por partida doble para el profe, triunfazo y una visita de lujo, su hija”, destacaron las redes de Deportivo Táchira, donde compartieron fotos del reencuentro.
Tras el partido, el Chino valoró el trabajo de su equipo.
“Un primer tiempo espectacular y un segundo tiempo más administrado, con ocasiones claras, tuvimos unas muy claras… ahora, tenemos que ir a ganar a Puerto Cabello, vamos partido a partido, me voy con la tranquilidad de que el equipo hizo lo que le pedimos, fue muy solidario a la hora de defender”, señaló.
Táchira le había ganado a Caracas de visitante el pasado 24 de octubre y volvió al triunfo este martes ante Monagas en su casa con goles del uruguayo Rodrigo Pollero, goleador del equipo, y de Adalberto Peñaranda.