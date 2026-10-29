Histórico: la Vuelta Ciclista del Uruguay lanzó su primera edición femenina que se correrá de jueves a domingo; mirá los detalles

La Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina , que se correrá por primera vez en la historia, fue lanzada oficialmente este miércoles y tendrá largada este jueves en Maldonado con más de 60 competidoras.

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La competencia cuenta con el aval de la Federación Ciclista Uruguaya (FCU) y fue presentada en la sede del Comité Olímpico Uruguayo.

Además, la Vuelta Femenina integra el calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional en categoría UCI 2.2 y forma parte de la Women Series de la Confederación Panamericana de Ciclismo.

La carrera se desarrollará en tres etapas y un prólogo, con jornadas en línea y una contrarreloj individual en los departamentos de Maldonado y Lavalleja.

La actividad comenzará este jueves 29 de octubre con un prólogo de 1,2 kilómetros en la Pista de Ciclismo Walter Moyano, en Maldonado.

La FCU organiza la primera Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina Foto: FCU

El recorrido establecerá las primeras diferencias y determinará a la primera líder de la clasificación general.

El viernes 30 se disputará la primera etapa en línea, desde Maldonado hasta Minas con un total de 81 kilómetros. El pelotón pasará por el entorno de San Carlos y continuará por las rutas 9 y 12, en un trazado de terreno ondulado que incluirá dos premios Cima antes de la llegada a la capital de Lavalleja.

El sábado 31 tendrá lugar una contrarreloj individual de 7,4 kilómetros en el Salto del Penitente. La prueba comenzará en la zona del parador y finalizará junto al parque, luego de un recorrido serrano con curvas, descensos y sectores técnicos.

Y la definición será el domingo 1º de noviembre, con una etapa de 97,7 kilómetros entre Minas y Maldonado. El recorrido incluirá el paso por Ramallo, Pan de Azúcar, San Carlos y Punta Ballena, antes de la llegada frente al Edificio Comunal de la Intendencia de Maldonado, donde se conocerá a la primera campeona de la competencia.

Los equipos participantes

La primera Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina contará con 66 participantes distribuidas en 12 equipos: siete conjuntos uruguayos y cinco representaciones internacionales.

La FCU organiza la primera Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina Foto: FCU

Por Uruguay competirán el Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía, Armonía Cycles, Unión Ciclista Maragata, Club Ciclista Minas, Club de Veteranos Matadero Pando, Agrupación de Ciclistas Veteranos de Maldonado y Club Ciclista Cruz del Sur.

La FCU organiza la primera Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina Foto: FCU

La participación internacional estará integrada por Avaí F.C.-FME Florianópolis-APGF, la Selección Nacional de Paraguay, SESI Ciclismo, Team D’Amico CCN y Team Raleigh.