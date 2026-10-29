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Federico Valverde sigue entrenando diferenciado en la recta final para el próximo partido de Real Madrid

Real Madrid visitará a Racing de Santander en El Sardinero por la undécima jornada de Liga que lidera Barcelona

29 de octubre de 2026 10:09 hs
Federico Valverde volvió a los entrenamientos de Real Madrid

Federico Valverde volvió a los entrenamientos de Real Madrid

El uruguayo Fede Valverde y el turco Arda Güler completaron este jueves su segunda jornada consecutiva de trabajo diferenciado, sin ejercitarse con el resto de sus compañeros de Real Madrid, a tres días del encuentro de Liga que disputará su equipo frente al Racing de Santander en El Sardinero (domingo 1° de noviembre a las 12:15 horas).

Ambos futbolistas, titulares en la victoria frente a Barcelona (1-2), trabajaron el miércoles en el gimnasio y este jueves realizaron ejercicios específicos, según informó el club, que no precisó si participaron en alguna actividad sobre el césped.

Valverde terminó el clásico con molestias en la parte posterior del muslo derecho y fue sustituido. Intentó mantenerse sobre el terreno de juego, pero finalmente fue sustituido en el minuto 62 por Denzel Dumfries. El internacional uruguayo explicó tras el encuentro que su retirada respondió en parte a una medida de precaución.

Federico Valverde con Real Madrid

Federico Valverde con Real Madrid

Güler, por su parte, arrastra una pequeña sobrecarga muscular después de disputar 94 minutos frente al Barcelona. Su situación tampoco reviste gravedad y todo apunta a que ambos futbolistas estarán disponibles para la visita al Racing.

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En cuanto al resto del plantel, Raúl Asencio volvió a ejercitarse en solitario sobre el césped, mientras que Rodrygo continuó con su proceso de recuperación. Los jugadores disponibles comenzaron la sesión con ejercicios de calentamiento y activación, antes de completar trabajos de circulación de balón, finalización, táctica y partidos en espacios reducidos.

El conjunto dirigido por José Mourinho visitará el próximo domingo al Racing de Santander, en la undécima jornada de Liga que lidera el Barcelona con tres puntos de diferencia sobre el Real Madrid y dos sobre el Atlético.

EFE

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