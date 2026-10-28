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Siguen los problemas en Peñarol: tras la eliminación de la Copa AUF Uruguay, Lucas Ferreira sigue lesionado y no juega ante Wanderers por el Torneo Clausura

Los dirigidos por Diego Aguirre acumulan complicaciones en el tramo final del campeonato

28 de octubre de 2026 12:25 hs
Lucas Ferreira

Lucas Ferreira

Foto: @OficialCAP

Peñarol sigue acumulando malos resultados y muy pobres rendimientos futbolísticos y ya lleva cuatro partidos sin ganar luego de lo que fue la eliminación ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay, de este martes en el Estadio Campeón del Siglo tras caer 2-0. Más allá de esto, las malas noticias no dejan de aparecer y Lucas Ferreira, quien hace tres partidos que no juega por su rodilla, no llegará al sábado ante Wanderers por el Torneo Clausura.

Ahora, los carboneros se enfocarán exclusivamente en ganar la Tabla Anual, ya que restan solo tres fechas para que termine el Torneo Clausura y quedaron más alejados de la punta tras sus últimos malos resultados.

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El futbolista es una de las figuras del equipo de Diego Aguirre en la zaga.

Finalmente y por más que sigue realizando fisioterapia, se perdió los encuentros contra Juventud de Las Piedras del pasado viernes (0-0) y también el de este martes por Copa AUF Uruguay, cuando quedaron eliminados ante Montevideo City Torque.

Según confiaron fuentes aurinegras a Referí, Ferreira tampoco llegará para el partido de este sábado contra Wanderers por el Torneo Clausura, otro compromiso en el que si Peñarol no gana, se le complicará y mucho la Tabla Anual.

Así, el zaguero llegará a cuatro encuentros consecutivos sin poder jugar, sumando problemas a las lesiones que tuvo el club a lo largo de todo el año.

Pensando en la definición de la Liga AUF Uruguaya y como informó Referí este martes, Peñarol tiene un plan para tener en cuenta a Leonardo Fernández en la misma, siempre y cuando logre clasificar primero en la Tabla Anual.

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