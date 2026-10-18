Baja de último momento en Peñarol: Lucas Ferreira no jugará hoy en el partido clave ante Liverpool por el Torneo Clausura

Peñarol quedó concentrado en las últimas horas de este sábado en Los Aromos de cara al partido trascendente de este domingo a la hora 18.30 ante Liverpool por el Torneo Clausura con una baja de último momento que es el zaguero Lucas Ferreira, quien sufrió un golpe en la rodilla, según informó una fuente del club a Referí.

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Se trata de una ausencia importante en la última zona de los dirigidos por Diego Aguirre.

Ferreira ha venido siendo un reloj en su rendimiento y siendo fundamental con su repentización y sus quites en el fondo aurinegro.

Peñarol afronta este domingo un partido clave ante Liverpool ya que es un rival directo por la punta del Torneo Clausura.

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A su vez, también necesita ganar para no perder pie en el liderazgo de la Tabla Anual.

Como informó el viernes Referí, Diego Aguirre probó a Ignacio Alegre, el juvenil de 20 años, por el lateral derecho.

Por otro lado, también entrenó durante gran parte de la semana con la sorpresa del regreso del doble 9 con Matías Arezo y Abel Hernández.

Los carboneros de juegan tres puntos trascendentes contra un rival que hasta hace muy poco era el líder del Torneo Clausura e irá por tres puntos clave, con la baja de Lucas Ferreira en la zaga.