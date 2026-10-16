La sorpresa defensiva de Diego Aguirre en Peñarol: Ignacio Alegre será el lateral derecho ante Liverpool por el Torneo Clausura

Peñarol entrenó en la mañana de este viernes pensando en Liverpool el rival al que enfrentará por la fecha 11 del Torneo Clausura el próximo domingo a la hora 18.30 en el Parque Viera, en un partido en el que se juega mucho. El técnico Diego Aguirre probó en el lateral derecho al juvenil Ignacio Alegre, una de las sorpresas para este compromiso.

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Se trata de un encuentro bisagra para los carboneros que vienen de un pálido empate en la hora ante Progreso -que está casi descendido- por 1-1.

Peñarol sabe que debe ir por la victoria para no perder pie en el Torneo Clausura ante un rival directo y duro, y también sumar para la Tabla Anual para conservar el liderazgo.

Como informó Referí este jueves, Diego Aguirre hará distintas variantes y una de ellas es la del retorno del doble 9 con Abel Hernández como titular, quien jugará al lado de Matías Arezo.

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Ignacio Alegre como titular en Peñarol

El juvenil Ignacio Alegre, de 20 años, fue una de las apuestas de Diego Aguirre para que se sumara a los trabajos de la Primera división de Peñarol a principios de año.

En lo que va de 2026, ha disputado 11 partidos, nueve de ellos, oficiales, y nunca perdió: ganó seis y empató tres.

El zaguero puede jugar como central o también como lateral, sobre todo, por derecha.

Diego Aguirre apostó por él en las prácticas de esta semana con él por el andarivel derecho y apunta a ser titular en el trascendente encuentro contra Liverpool de este domingo a la hora 18.30.