Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La sorpresa defensiva de Diego Aguirre en Peñarol: Ignacio Alegre será el lateral derecho ante Liverpool por el Torneo Clausura

El entrenador carbonero ensayó variantes en la retaguardia y colocó al juvenil en ese sector

16 de octubre de 2026 12:26 hs
Ignacio Alegre de Peñarol

Ignacio Alegre de Peñarol

FOTO: @OficialCAP

Peñarol entrenó en la mañana de este viernes pensando en Liverpool el rival al que enfrentará por la fecha 11 del Torneo Clausura el próximo domingo a la hora 18.30 en el Parque Viera, en un partido en el que se juega mucho. El técnico Diego Aguirre probó en el lateral derecho al juvenil Ignacio Alegre, una de las sorpresas para este compromiso.

Se trata de un encuentro bisagra para los carboneros que vienen de un pálido empate en la hora ante Progreso -que está casi descendido- por 1-1.

Peñarol sabe que debe ir por la victoria para no perder pie en el Torneo Clausura ante un rival directo y duro, y también sumar para la Tabla Anual para conservar el liderazgo.

La uruguaya que trabaja en Kenia para mejorar la nutrición de los mejores maratonistas del mundo: la "loca historia" de Jimena Moreira en Iten

Por pedido de los clubes, la Liga Uruguaya de Básquetbol volvió a cambiar los horarios de sus primeras fechas: se jugará de lunes a sábado

Ignacio Alegre como titular en Peñarol

El juvenil Ignacio Alegre, de 20 años, fue una de las apuestas de Diego Aguirre para que se sumara a los trabajos de la Primera división de Peñarol a principios de año.

En lo que va de 2026, ha disputado 11 partidos, nueve de ellos, oficiales, y nunca perdió: ganó seis y empató tres.

El zaguero puede jugar como central o también como lateral, sobre todo, por derecha.

Diego Aguirre apostó por él en las prácticas de esta semana con él por el andarivel derecho y apunta a ser titular en el trascendente encuentro contra Liverpool de este domingo a la hora 18.30.

Las más leídas

Nacional 3-0 Rentistas: el tricolor ganó con comodidad y está en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay

A qué hora juegan hoy Nacional vs Rentistas por Copa AUF Uruguay y dónde verlo en vivo

Las selecciones de Uruguay y de Argentina jugarán el 13 de noviembre; la AUF gestiona un segundo partido para el combinado de Diego Forlán

Elecciones en Peñarol: el récord de Damiani, los números de Ruglio y de Evaristo, y el comportamiento de los socios en las urnas en los últimos 18 años

Temas

Peñarol Diego Aguirre Liverpool Torneo Clausura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos