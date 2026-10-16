Por pedido de los clubes, la Liga Uruguaya de Básquetbol volvió a cambiar los horarios de sus primeras fechas: se jugará de lunes a sábado

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) anunció un nuevo cambio de los horarios de las primeras dos fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2026/2027 , luego de que distintos clubes protestaran por algunas de las fijaciones.

El arranque de la LUB ya pasó por tres horarios , incluyendo el actual. Primero se iba a jugar con el formato tradicional, con la mayoría de los partidos a las 20:15, pero después de que el comienzo de la Liga se postergara del 12 al 19 de octubre por el conflicto entre la FUBB y la Unión de Jueces (Ujobb) apareció Tenfield.

El acuerdo para pasar todos los partidos de la Primera del básquet en VTV Plus cambió el esquema de horarios, ya que ahora todos debían estar en horas distintas . Por ello, cuando se realizó la segunda fijación aparecieron nuevos horarios como las 18:00, las 20:00 y las 22:00 , y un partido se pactó para las 11:00 de la mañana.

Algunos clubes protestaron que los partidos entre semana a las 18:00 afectaban a la recaudación de entradas , por lo que se alcanzó un acuerdo con la FUBB y Tenfield para reducir de tres a dos los horarios disponibles , y ampliar la cantidad de días de disputa.

Tras la postergación, se fijaron las primeras fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026/2027: se transmitirán todos los partidos y hay un encuentro matutino

Ahora los partidos se jugarán a las 19:15 y a las 21:30, y las dos primeras fechas de la LUB se disputarán de corrido del lunes 19 al sábado 24 de octubre.





Liga Uruguaya de Básquetbol 2026/27.



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Biguá y Hebraica Macabi serán los encargados de abrir la nueva temporada de la LUB el lunes a las 19:15. Nacional y Aguada se enfrentarán el martes a las 21:30 en el gimnasio del tricolor, mientras que el vigente campeón Peñarol visitará a Urunday Universitario el miércoles a las 21:30, en el último encuentro de la jornada 1.

Los encuentros de Defensor Sporting de la segunda y tercera fecha ante Peñarol y Hebraica Macabi serán reprogramados, debido a que el club uruguayo viajará a Río de Janeiro entre el viernes 23 y domingo 25 de octubre para jugar contra Oberá de Argentina, Paisas de Colombia y Flamengo.

También se espera que la participación de Nacional en los cuartos de final de ese torneo internacional posterguen el encuentro ante Peñarol en el Palacio.

Así quedaron las primeras dos fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Fecha 1

DÍA PARTIDO HORARIO CANCHA Lunes 19 de octubre Biguá vs Hebraica Macabi 19:15 Biguá Lunes 19 de octubre Defensor Sporting vs Goes 21:30 Welcome Martes 20 de octubre Malvín vs Atenas 19:15 Malvín Martes 20 de octubre Nacional vs Aguada 21:30 Nacional Miércoles 21 de octubre Larrañaga vs Unión Atlética 19:15 Larrañaga Miércoles 21 de octubre Urunday Universitario vs Peñarol 21:30 Urunday

Fecha 2