Tras la postergación, se fijaron las primeras fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026/2027: se transmitirán todos los partidos y hay un encuentro matutino

La Federación Uruguaya de Basketball ( FUBB ) fijó las primeras fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , que se postergó por el conflicto con la Unión de Jueces (Ujobb) y que ahora tendrá la televisación de todos los partidos.

Estaba previsto que la LUB comenzara el 12 de octubre, pero a principios del mes la FUBB paralizó la actividad de formativas y de la DTA (División Tercera de Ascenso) porque los jueces de básquetbol no comparecieron en el plazo determinado por la Federación para realizar pruebas físicas, debido a un conflicto entre la FUBB y la Ujobb.

Los clubes de Primera resolvieron en una asamblea postergar el inicio de la temporada para permitir que los árbitros realizaran las pruebas físicas , ya que de no realizarlas no estarán habilitados para ejercer en los encuentros.

Por todo esto , la FUBB fijó las pruebas para el viernes 16 y sábado 17 de octubre , y marcó el arranque de la Liga Uruguaya de Básquetbol para el lunes 19 de octubre.

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En ese interín la federación alcanzó un acuerdo con Tenfield para que se transmitan todos los partidos de la LUB a través de la señal VTV Plus, que hoy se emite en Antel TV.

Por esto, hay un importante cambio de horarios con respecto a la fijación inicial del arranque de la Liga. Varios partidos entre semana se jugarán a las 18:00, como Defensor Sporting y Goes este lunes, en el primer partido de la competencia, y hasta habrá un encuentro matutino en la segunda fecha: Bigua contra Larrañaga, el sábado 24 de octubre a las 11:00.

El calendario tendrá movimientos debido a la participación de Nacional y Defensor Sporting en la Liga Sudamericana de Clubes.

Los encuentros del violeta de la segunda y tercera fecha ante Peñarol y Hebraica Macabi serán reprogramados, debido a que el club uruguayo viajará a Río de Janeiro entre el viernes 23 y domingo 25 de octubre para jugar contra Oberá de Argentina, Paisas de Colombia y Flamengo.

También se espera que la participación de Nacional en los cuartos de final de ese torneo internacional posterguen el encuentro ante Peñarol en el Palacio.

Así quedaron los días y horarios de la primera fecha de la LUB: