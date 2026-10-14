Tras la postergación, se fijaron las primeras fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026/2027: se transmitirán todos los partidos y hay un encuentro matutino

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) fijó las primeras fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que se postergó por el conflicto con la Unión de Jueces (Ujobb) y que ahora tendrá la televisación de todos los partidos.
Estaba previsto que la LUB comenzara el 12 de octubre, pero a principios del mes la FUBB paralizó la actividad de formativas y de la DTA (División Tercera de Ascenso) porque los jueces de básquetbol no comparecieron en el plazo determinado por la Federación para realizar pruebas físicas, debido a un conflicto entre la FUBB y la Ujobb.
Los clubes de Primera resolvieron en una asamblea postergar el inicio de la temporada para permitir que los árbitros realizaran las pruebas físicas, ya que de no realizarlas no estarán habilitados para ejercer en los encuentros.
Por todo esto, la FUBB fijó las pruebas para el viernes 16 y sábado 17 de octubre, y marcó el arranque de la Liga Uruguaya de Básquetbol para el lunes 19 de octubre.
En ese interín la federación alcanzó un acuerdo con Tenfield para que se transmitan todos los partidos de la LUB a través de la señal VTV Plus, que hoy se emite en Antel TV.
Por esto, hay un importante cambio de horarios con respecto a la fijación inicial del arranque de la Liga. Varios partidos entre semana se jugarán a las 18:00, como Defensor Sporting y Goes este lunes, en el primer partido de la competencia, y hasta habrá un encuentro matutino en la segunda fecha: Bigua contra Larrañaga, el sábado 24 de octubre a las 11:00.
El calendario tendrá movimientos debido a la participación de Nacional y Defensor Sporting en la Liga Sudamericana de Clubes.
Los encuentros del violeta de la segunda y tercera fecha ante Peñarol y Hebraica Macabi serán reprogramados, debido a que el club uruguayo viajará a Río de Janeiro entre el viernes 23 y domingo 25 de octubre para jugar contra Oberá de Argentina, Paisas de Colombia y Flamengo.
También se espera que la participación de Nacional en los cuartos de final de ese torneo internacional posterguen el encuentro ante Peñarol en el Palacio.
Así quedaron los días y horarios de la primera fecha de la LUB:
| DÍA
| PARTIDO
| HORARIO
| CANCHA
|Lunes 19 de octubre
|Defensor Sporting vs Goes
|18:00
|Welcome
| Lunes 19 de octubre
|Biguá vs Hebraica Macabi
|20:00
|Biguá
| Lunes 19 de octubre
|Urunday Universitario vs Peñarol
|22:00
|Urunday
| Martes 20 de octubre
|Larrañaga vs Unión Atlética
|18:00
|Larrañaga
| Martes 20 de octubre
|Malvín vs Atenas
|20:00
|Malvín
| Martes 20 de octubre
|Nacional vs Aguada
|22:00
|Nacional