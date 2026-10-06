Clubes de básquetbol respaldaron por unanimidad a la FUBB y resolvieron no iniciar la Liga Uruguaya si los árbitros no realizan la prueba física

El Consejo de la Liga Uruguaya de Básquetbol respaldó el lunes por la noche, por unanimidad, la actuación de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) en el conflicto con la Unión de Jueces Oficiales de Basketball (UJOBB) y resolvió que la actividad oficial de la LUB no comenzará hasta que los árbitros realicen y aprueben la prueba física reglamentaria .

La resolución fue adoptada por el Consejo de la Liga, reunido con representación de la totalidad de las instituciones que integran la divisional, según consta en un comunicado firmado por representantes de los clubes.

La decisión supone un nuevo capítulo en el conflicto entre la FUBB y el gremio arbitral, que ya provocó la suspensión de la actividad de la Divisional Tercera de Ascenso (DTA) y de las categorías formativas.

Gremio de árbitros de básquetbol explicó por qué no hicieron las pruebas físicas y respondió a la FUBB tras la suspensión de la actividad

Básquetbol: la FUBB suspenderá la actividad de la DTA y formativas desde el domingo porque los árbitros no realizaron la prueba física, debido a una medida gremial

Los clubes de la Liga Uruguaya respaldaron a la FUBB

El primer punto de la resolución establece “respaldar por unanimidad todo lo actuado por el Comité Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) en relación con el diferendo con la gremial arbitral”.

Los clubes destacaron además “la voluntad negociadora demostrada al aceptar la totalidad de los puntos solicitados por UJOBB”, alineándose así con la postura que la Federación había expresado públicamente el sábado.

Pero el Consejo fue más allá y tomó una resolución que afecta directamente al comienzo de la principal competencia del básquetbol uruguayo.

“Disponer NO INICIAR LA ACTIVIDAD OFICIAL de la Liga Uruguaya de Básquetbol hasta tanto el colectivo arbitral dé cumplimiento efectivo a la realización y aprobación de la prueba física reglamentaria habilitante”, expresa el segundo punto del documento.

De esta forma, el inicio de la Liga Uruguaya, previsto para este lunes 12 de octubre, queda condicionado a que se destrabe el conflicto y los árbitros cumplan con la evaluación física exigida por la reglamentación.

El Consejo también resolvió “reafirmar el compromiso de los clubes de la LUB con el cumplimiento de los reglamentos bilaterales vigentes y la preservación de las garantías técnicas, médicas y legales que la competencia exige”.

El conflicto entre la FUBB y los árbitros

La resolución de los clubes se conoció después de un fin de semana marcado por el enfrentamiento público entre la Federación y UJOBB.

Después de que el sábado la FUBB anunció que suspendía desde el domingo la actividad de la DTA y las categorías formativas luego de que los árbitros no concurrieran a las pruebas físicas previstas para los días 2 y 3 de octubre, el gremio reaccionó emitiendo un comunicado explicando que el origen del conflicto se remonta al 21 de setiembre de 2025.