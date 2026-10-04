Gremio de árbitros de básquetbol explicó por qué no hicieron las pruebas físicas y respondió a la FUBB tras la suspensión de la actividad

La Unión de Jueces Oficiales de Basketball (UJOBB) publicó este domingo un comunicado en el que explicó los motivos por los que sus afiliados no se presentaron a las pruebas físicas previstas para los días 2 y 3 de octubre y respondió a la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), que el sábado anunció la suspensión de la actividad de la Divisional Tercera de Ascenso (DTA) y también de las categorías formativas.

El gremio aseguró que su decisión forma parte de un reclamo que se arrastra desde setiembre de 2025, sostuvo que las propuestas presentadas por la Federación implicaban una pérdida de beneficios para los árbitros y remarcó que “en ningún momento fue intención de UJOBB generar la suspensión de la actividad deportiva” .

La nueva respuesta se conoció luego de que la FUBB afirmara que había aceptado “el 100% de las condiciones demandadas” por el sindicato y cuestionara que, pese a ello, ningún árbitro se presentara a realizar las pruebas.

En su comunicado, UJOBB señaló que el conflicto tiene como antecedente un episodio ocurrido el 21 de setiembre de 2025 , cuando un árbitro sufrió “un síncope cardíaco mientras realizaba la prueba física correspondiente” .

Básquetbol: la FUBB suspenderá la actividad de la DTA y formativas desde el domingo porque los árbitros no realizaron la prueba física, debido a una medida gremial

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Según el sindicato, en ese momento no se encontraba en el lugar “la ambulancia cuya asistencia ya había sido acordada para estas instancias”.

A partir de ese episodio, UJOBB planteó que las pruebas físicas fueran reconocidas como una instancia de trabajo para que los árbitros contaran con la correspondiente cobertura del Banco de Seguros del Estado (BSE).

El gremio afirmó que el 2 de junio comunicó formalmente a la FUBB una resolución de su Asamblea General de “no realizar nuevas pruebas físicas hasta alcanzar un acuerdo” que contemplara ese reclamo.

Desde entonces, según la versión de UJOBB, hubo distintas instancias de negociación entre las partes.

La respuesta de UJOBB a las propuestas de la FUBB

El sindicato indicó que recién el 25 de setiembre, “casi cuatro meses” después de haber comunicado aquella resolución, la Federación presentó formalmente dos propuestas.

UJOBB afirmó que ambas fueron sometidas a consideración de su Asamblea General y rechazadas porque sus integrantes entendieron que “implicaban una pérdida de beneficios para los trabajadores”.

Por ese motivo, la asamblea ratificó la decisión de no realizar las pruebas previstas para el 2 y 3 de octubre y determinó aplazar esa instancia “por un mínimo de 21 días una vez firmado el acuerdo”.

El gremio agregó que posteriormente manifestó su disposición a asumir los gastos que generara la suspensión y reprogramación de las pruebas físicas, con el objetivo de llevar adelante la resolución adoptada “sin trasladar a la Federación los costos derivados de la misma”.

Qué había dicho la FUBB al suspender la actividad

La explicación de UJOBB llega después del duro comunicado difundido el sábado por la FUBB.

La Federación sostuvo que el pasado 30 de setiembre el sindicato había exigido realizar una sola prueba física anual, el pago de un viático por concurrir a ella y la financiación de cuatro meses de gimnasio y preparador físico para los árbitros, incluyendo las instancias de recuperación.

Según la FUBB, su Comité Ejecutivo aceptó “el 100% de las condiciones demandadas”, por lo que consideró “injustificada” la decisión del gremio de mantener la orden de no concurrir a las pruebas.

La Federación también recordó que el Reglamento del Departamento Arbitral establece que quienes no rindan y aprueben la evaluación física quedan inhabilitados para arbitrar.

Ante esa situación, resolvió suspender desde este domingo la actividad de la DTA y de las categorías formativas.

UJOBB: “En ningún momento fue intención” suspender la actividad

En su respuesta, UJOBB buscó despegar la medida sindical de la posterior suspensión de los partidos dispuesta por la Federación.

“En ningún momento fue intención de UJOBB generar la suspensión de la actividad deportiva”, señaló.

Según el gremio, la resolución adoptada por su Asamblea “estuvo dirigida exclusivamente a la realización de las pruebas físicas” y se procuró en todo momento que su reprogramación no afectara el normal desarrollo de las competencias.

UJOBB sostuvo además que la medida es producto de “un proceso prolongado de diálogo y negociación” y que tiene como único objetivo “defender los derechos de los trabajadores y garantizar condiciones adecuadas de trabajo y seguridad para todos los árbitros”.

De esta manera, Federación y sindicato mantienen diferencias no solo sobre las condiciones para realizar las evaluaciones físicas, sino también sobre el proceso de negociación previo y el alcance de las propuestas realizadas.

El gremio se ofreció a concurrir a la Asamblea de Clubes

Pese al cruce entre las partes, UJOBB reafirmó que mantiene su disposición al diálogo y dejó abierta la posibilidad de participar directamente de la próxima instancia convocada por la Federación.

El sindicato señaló que está dispuesto a concurrir a la Asamblea de Clubes del miércoles 7 de octubre, si las instituciones consideran pertinente su presencia, para “exponer y aclarar de primera mano nuestra postura”.

La asamblea será una instancia clave para definir cómo continúa el conflicto, que se produce además en la previa del comienzo de la Liga Uruguaya de Básquetbol.