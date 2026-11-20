El tenista uruguayo Franco Roncadelli le ganó al argentino Juan Manuel La Serna por 6-3, 6-7 y 7-6 y avanzó a cuartos de final del Uruguay Open en un duro partido de tres horas y media de duración que finalizó cerca de las 01:00 de este viernes.

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En un encuentro muy parejo entre tenistas zurdos, el crédito local tuvo su revancha de lo que había sido la final del pasado Challenger de Córdoba en la que el título se lo quedó La Serna.

En cuartos se medirá ante el argentino Guido Iván Justo que este jueves derrotó al portugués Henrique Rocha.

El juego será este viernes a la hora 20:00 en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club.

Franco Roncadelli ganó en su debut en el Uruguay Open y es el único uruguayo que sigue en competencia

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Otros resultados del jueves y los cruces

El español Oriol Roca Batalla y el argentino Guido Iván Justo avanzaron también este jueves a los cuartos de final del Abierto de Uruguay tras vencer el checo Zdenek Kolar y al portugués Henrique Rocha.

En una jornada en la que se disputaron los últimos cuatro encuentros de octavos, también sellaron su clasificación Roncadelli y el brasileño Thiago Seyboth Wild.

El punto del triunfo de Roncadelli ante La Serna

Roca Batalla solo necesitó de dos sets para llevarse una victoria por 6-3 y 6-4 ante Kolar, al tiempo que Justo remontó ante Rocha y lo venció por 3-6, 6-3 y 6-3.

En tanto, Seyboth Wild se impuso por 6-3 y 7-6 al español Carlos Sánchez Jover.

Un día antes habían sellado su boleto a la próxima ronda el danés Elmen Moller, los brasileños Felipe Meligeni y Matheus Pucinelli de Almeida y el estadounidense Tristan Boyer, único tenista que se mantiene en carrera para conseguir un título que supo ganar en una edición anterior.

Este viernes Moller se enfrentará con Boyer, Meligeni con Pucinelli de Almeida, Roca Batalle con Seyboth Wild y Justo contra Roncadelli.

Asimismo, se disputarán las semifinales del torneo de dobles, que pondrán frente a frente al suizo Johan Nikles y al neerlandés Ryan Nijboer con los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski en uno de los partidos y al argentino Mariano Kestelboim y al colombiano Nicolás Barrientos con el uruguayo Ignacio Carou y el boliviano Boris Arias.

Ignacio Carou será quien juegue primero este sábado por Copa Davis @CopaDavis

El Abierto de Uruguay comenzó el pasado domingo y acabará el próximo 22 de noviembre, cuando se juegue la final en el Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo. El campeón del torneo sumará 75 puntos en la clasificación ATP y el segundo sumará 50 unidades.

Además, el certamen entregará 107.000 dólares en premios, de los que 17.000 serán para el ganador, 9.600 para el finalista y 5.510 para cada uno de los semifinalistas.

Con base en EFE