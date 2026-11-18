Franco Roncadelli le ganó el lunes por la noche al chileno a Tomás Barrios Vera de Chile y se clasificó a la segunda ronda del Uruguay Open donde ya es el único uruguayo que sigue en competencia.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Finalista del Challenger de Lima la semana pasada, el número 1 del tenis uruguayo (222 ATP, mejor ranking de su carrera esta semana) se impuso con autoridad con un doble 6-3 sobre Barrios Vera , 203° del escaño mundial y 93° en 2024, su mejor ranking personal.

Este jueves , Roncadelli enfrentará en segunda ronda al argentino Juan Manuel La Serna , 217 ATP, verdugo en primera ronda de su compatriota Francisco Comesaña en tres sets.

Los otros dos uruguayos que entraron al main draw (cuadro principal) a través de wild cards (cartas de invitación), perdieron en primera ronda.

Francisco "Toto" Llanes eliminado en la qualy del Uruguay Open tras polémica decisión arbitral, "realmente no fueron dos piques", afirmó

Franco Roncadelli vicecampeón del Challenger de Lima y llega al Uruguay Open tras una gran actuación: mirá cuándo debuta

Federico Aguilar perdió con Henrique Rocha de Portugal por 6-4, 6-3 al tiempo que su hermano mellizo Joaquín Aguilar se vio superado por el español Carlos Sánchez Jover por 4-6, 7-6(7), 6-2.

Sánchez Jover venía de ganarle en ronda 2 de la qualy a Francisco "Toto" Llanes, único uruguayo en superar la primera ronda clasificatoria.

Tomás Zurmendi, Ignacio Carou y Thiago Estramil fueron eliminados en primera ronda de la qualy.

Este miércoles habrá presencia uruguaya solo en el cuadro de dobles con Llanes junto al argentino Santiago De la Fuente ante los brasileños Bruno Oliveira-Natan Rodríguez, Federico Aguilar con La Serna ante los brasileños Pedro Boscardin Dias-Bruno Fernandez, e Ignacio Carou con el boliviano Boris Arias contra los argentinos Nicolás Hollender-Genaro Olivieri.