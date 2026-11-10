Uruguay Open 2026: dos top 100, un exnúmero 16 del mundo y dos campeones encabezan la lista de participantes

El Uruguay Open 2026 ya tiene confirmada su nómina de ingresos directos al cuadro principal, con dos jugadores ubicados entre los 100 mejores del ranking ATP, dos campeones de ediciones anteriores y varios tenistas que supieron destacarse en los principales torneos del circuito internacional.

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El certamen, que celebrará su edición número 25 entre el 15 y el 22 de noviembre en el Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo, tendrá como principales cabezas de cartel a los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Román Andrés Burruchaga , y al portugués Henrique Rocha .

A ellos se suman figuras como el italiano Marco Cecchinato , quien llegó a ocupar el puesto 16 del mundo, el brasileño Thiago Seyboth Wild y el argentino Francisco Comesaña , protagonistas de victorias resonantes en torneos de Grand Slam.

El argentino Camilo Ugo Carabelli , de 27 años, encabeza la lista de ingresos directos como número 75 del ranking ATP. El tenista llegó a ubicarse en el puesto 43 del mundo , el mejor registro de su carrera, y cuenta entre sus antecedentes recientes con el título del Challenger de Rosario.

Joaquín Aguilar y Franco Roncadelli pisaron fuerte en el Uruguay vs Estonia por Copa Davis, en el Círculo de Tenis de Montevideo

Joaquín Aguilar ganó cuatro títulos consecutivos M15, lleva una racha de 20 triunfos consecutivos y saltará al puesto 376 del ranking ATP

El segundo jugador del top 100 es el portugués Henrique Rocha, de 22 años, que ocupa el puesto 100 del ranking, la mejor posición de su carrera. Entre sus conquistas figuran los challengers de Porto, Perugia y Brasilia.

Hugo Dellien y Tristan Boyer, dos campeones que regresan a Montevideo

El torneo contará con el regreso de dos jugadores que ya levantaron el trofeo en el Carrasco Lawn Tennis Club.

El estadounidense Tristan Boyer, de 25 años, volverá después de consagrarse campeón en 2024. Actualmente ocupa el puesto 195 del ranking ATP y llegó a estar en el lugar 106.

Tristan Boyer, ganador del Uruguay Open 2024 @UruguayOpen_

También estará el boliviano Hugo Dellien, de 33 años, campeón del Uruguay Open en 2021 y finalista de la edición 2024.

Dellien, que llegó a ocupar el puesto 64 del mundo, se encuentra actualmente en el lugar 119 y buscará volver a ser protagonista en un torneo en el que ya disputó dos finales.

Cecchinato, Seyboth Wild y Comesaña: figuras con grandes actuaciones en Grand Slam

Entre los participantes confirmados sobresale el italiano Marco Cecchinato, de 34 años, uno de los jugadores de mayor trayectoria internacional que estarán en Montevideo.

Actualmente ubicado en el puesto 163 del ranking, Cecchinato llegó a ser número 16 del mundo y alcanzó las semifinales de Roland Garros 2018, después de eliminar a Novak Djokovic en cuartos de final.

Otro de los nombres destacados es el brasileño Thiago Seyboth Wild, de 26 años, quien ocupa el puesto 111 y llegó a estar en el lugar 58.

El brasileño protagonizó una de las grandes sorpresas de Roland Garros 2023, cuando derrotó al ruso Daniil Medvedev, entonces número dos del mundo, en la primera ronda del torneo.

Por su parte, el argentino Francisco Comesaña, de 26 años, se encuentra en el puesto 128 del ranking y alcanzó como mejor clasificación el lugar 54.

Comesaña también cuenta con una victoria destacada en un Grand Slam: en Wimbledon 2024 eliminó al ruso Andrey Rublev, entonces número seis del mundo, en la primera ronda.

Juan Pablo Varillas y la presencia sudamericana

Joaquín Aguilar Foto: @M15mardelplata

La nómina también incluye al peruano Juan Pablo Varillas, de 31 años, que ocupa el puesto 201 del ranking ATP y llegó a ubicarse en el lugar 60.

Varillas alcanzó los octavos de final de Roland Garros 2023, donde cayó frente a Novak Djokovic, después de superar tres partidos a cinco sets.

Además, estarán presentes otros jugadores sudamericanos como el chileno Tomás Barrios Vera, el brasileño Gustavo Heide y el argentino Lautaro Midón.

En cuanto a la representación uruguaya, la organización anunció la presencia de Franco Roncadelli y Joaquín Aguilar Cardozo, dos tenistas que atraviesan una de las mejores temporadas de sus carreras.

Aguilar se recupera de un estado febril sufrido días atrás.

Su hermano mellizo, Federico Aguilar, juega este martes con el argentino Juan Estévez en el M15 de Roldán, en Argentina. Será uno de los uruguayos que disputarán la qualy aunque el resto de los participantes aún no está confirmado.

Roncadelli está disputando el Challenger de Lima donde derrotó en primera ronda de la qualy al peruano Ricardo Ramos Vargas por 6-3, 6-1 y en segunda ronda al ecuatoriano Juan Sebastián Gómez por 6-2, 6-3.

Este martes debuta en el cuadro principal contra el local Alessandro Rubini.

Las entradas para el torneo ya están a la venta a través de Abitab.