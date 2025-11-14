Uruguay Open: Franco Roncadelli, el único uruguayo que seguía en carrera, cayó ante Cristian Garín en octavos de final; mirá cómo sigue el torneo que reparte US$ 160.000

El español Carlos Taberner se metió este jueves junto a los chilenos Cristian Garín y Marcelo Barrios Vera y al paraguayo Daniel Vallejo entre los ocho mejores del Uruguay Open , instancia en la que quedó eliminado el único uruguayo que estaba en carrera, Franco Roncadelli .

En la segunda jornada de los octavos de final, los cuatro jugadores se impusieron en los enfrentamientos disputados en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo.

Taberner eliminó en el duelo de europeos al checo Zdenek Kolar al vencerlo por 7-6 y 6-3, al tiempo que Daniel Vallejo venció por 2-6, 6-3 y 6-4 al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza.

Este resultado marcó el adiós del torneo para quien había dejado por el camino al argentino Sebastián Báez, número 45 del ránking ATP y primer cabeza de serie.

Por su parte, Garín derrotó en dos sets al argentino Álex Barrena por 6-2 y 6-4, mientras que Barrios Vera se impuso por 6-3 y 6-3 al uruguayo Franco Roncadelli.

De esta forma, el país anfitrión se quedó sin representantes en un torneo que a lo largo de su historia tiene como máximo ganador al uruguayo Pablo Cuevas, con tres títulos.

Este viernes se disputarán los cuartos de final, instancia en la que se jugarán los partidos Buse vs. Heide, Vallejo vs. Garín, Burruchaga vs. Navone y Taberner vs. Barrios Vera.

También se jugarán las semifinales del torneo de dobles. Allí el colombiano Cristian Rodríguez y el boliviano Federico Zeballos se enfrentarán al argentino Facundo Mena y al mexicano Rodrigo Pacheco.

Mientras tanto, el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela se medirán con el alemán Christoph Negritu y el peruano Alexander Merino.

La edición 24 del Abierto de Uruguay dará al campeón 100 puntos para el ránking, mientras que el finalista se llevará 60. Asimismo, repartirá 160.000 dólares en premios.

El Abierto de Uruguay, que comenzó a disputarse en 1998, contó con destacadas participaciones a lo largo de su historia, entre estas las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman; el español Tomás Ventura; y el brasileño Thomaz Bellucci, ganadores en distintos años.

