El Uruguay Open ya tiene sus primeros cuatro clasificados a cuartos de final: Heide, Navone, Burruchaga y Buse

Este jueves, los cuartos de final del Uruguay Open, que reparte 160.000 dólares en premios, seguirán con otros cuatro partidos

13 de noviembre 2025 - 8:20hs
El Uruguay Open avanza en el Carrasco

Uruguay Open

Los argentinos Román Burruchaga y Mariano Navone, el brasileño Gustavo Heide y el peruano Ignacio Buse sellaron este miércoles sus respectivos boletos a los cuartos de final del Uruguay Open 2025.

En la primera jornada de encuentros enmarcados en los octavos de final del mencionado certamen, los cuatro deportistas ganaron los enfrentamientos que disputaron en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo y comenzaron a pensar en los partidos que jugarán el próximo viernes.

Heide eliminó al estadounidense Emilio Nava tras vencerlo con remontada incluida por 4-6, 7-5 y 6-4, al tiempo que Navone también dio vuelta un resultado adverso y se impuso al italiano Marco Cecchinato por 3-6, 6-0 y 6-4.

Buse derrotó en tres sets al lituano Vilius Gaubas por 6-2, 2-6 y 7-6, mientras que Burruchaga fue quien sentenció más rápido su juego al vencer a su compatriota Facundo Mena por 7-5 y 6-4.

Los juegos de este jueves

Este jueves, los cuartos de final seguirán con otros cuatro partidos, en los que el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza se medirá con el paraguayo Daniel Vallejo, tras haber dejado por el camino al primer cabeza de serie del Abierto de Uruguay 2025.

El local Franco Roncadelli enfrentará al chileno Marcelo Barrios, el argentino Álex Barrena se pondrá cara a cara con el también chileno Cristian Garín y el español Carlos Taberner chocará con el checo Zdenek Kolar.

20251111 Franco Roncadelli Uruguay Open 2025. Foto: Gastón Montero-Uruguay Open
Franco Roncadelli

La edición 24 del Abierto de Uruguay dará al campeón 100 puntos para el ránking, mientras que el finalista se llevará 60. Asimismo, repartirá 160.000 dólares en premios.

El Abierto de Uruguay, que comenzó a disputarse en 1998, contó con destacadas participaciones a lo largo de su historia, entre estas las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman; el español Tomás Ventura; y el brasileño Thomaz Bellucci, ganadores en distintos años.

El uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título (2009, 2014 y 2017).

EFE

