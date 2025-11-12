Franco Roncadelli pisó firme en el Uruguay Open: ganó su primer partido en ocho participaciones y jugará ahora contra Tomás Barrios Vera

Franco Roncadelli se metió en la segunda ronda del Uruguay Open por primera vez en su carrera tras vencer 6-2, 6-4 al argentino Genaro Olivieri, campeón en 2022 luego de una hora y 32 minutos de juego. Su próximo rival será el chileno Tomás Barrios Vera, octavo favorito del certamen.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El chileno, 122 del mundo, derrotó 6-4, 6-1 a Juan Carlos Prado Angelo, de Bolivia.

El partido terminó bajo lluvia torrencial, pero los aficionados se mantuvieron en las gradas para ver el primer triunfo de un tenista uruguayo en años de disputa en las canchas del Carrasco Lawn Tennis Club.

Roncadelli entró al cuadro principal como wild card y logró un resonante triunfo en su debut.

TENIS Joaquín Aguilar se transformó en el primer uruguayo en superar la qualy del Uruguay Open; este martes debuta Franco Roncadelli

TENIS Franco Roncadelli llegó a su primera final challenger contra un calambre y más de 13 horas de juego: "Fue una semana con muchas emociones"

EL último uruguayo en ganar un partido en el cuadro principal del Uruguay Open había sido Pablo Cuevas, cuando en la segunda ronda del torneo de 2019 despachó al argentino Renzo Olivo por 7-6(3), 6-0. Luego perdió en octavos de final con un joven Juan Pablo Cerúndolo.

Esta es la octava participación de Roncadelli en el challenger montevideano. En 2017 y 2018 perdió en la qualy mientras que en 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024 entró al cuadro principal como wild card pero perdió en sus primeros partidos. El de ayer fue su primer partido ganado.

Roncadelli está 366 en el ranking mundial y tiene 25 años.

Joaquín Aguilar eliminado

Tras superar la ronda clasificatoria ganando dos partidos, Joaquín Aguilar Cardozo perdió en la primera ronda del cuadro principal contra el checo Zdenek Kolar por un doble 6-1.

Las sorpresas: Tristan Boyer y Sebastián Báez eliminados

Alex Barrena y Álvaro Guillen Meza dieron las sorpresas de la jornada, tras eliminar respectivamente en la primera ronda al campeón de 2024, Tristan Boyer, y al primer cabeza de serie, Sebastián Báez (45 del mundo).

Guillén Meza derrotó 7-6(3), 6-4 luego de dos horas y 10 minutos a Báez, y de esa forma dejó sin torneo al principal favorito.

Báez, ganador de siete títulos de ATP, y 18° del escalafón mundial en julio pasado, se vio superado por Guillén, ganador este año en el Challenger de Santos, el tercero de su carrera.

El argentino Alex Barrena, 176 del mundo, se impuso 6,7(1), 7-5, 6-1 a Tristan Boyer y eliminó en primera ronda al campeón defensor del título.

El jugador nacido en Buenos Airees en 2002 necesitó de dos horas y 26 minutos para dejar fuera del torneo al pupilo de Marcelo Filippini, y de esta forma colocarse en el camino del chileno Cristian Garin, quien debutó con triunfo 6-3, 7-5 ante Andrea Collarini.

Barrena se medirá por primera vez ante el actual 105 del mundo, pero dueño de una carrera impresionante, ya que fue 17 del mundo y ha ganado cinco títulos de ATP: Houston y Múnich en 2019, Córdoba y el ATP 500 de Río de Janeiro en 2020, y Santiago en 2021.

Barrena viene en su mejor momento, en una temporada en la que ganó sus dos primeros títulos de challenger, en Tucumán y Santa Cruz (en esta final derrotó a Franco Roncadelli).

Uruguayos juegan en dobles este miércoles

Entre los partidos más interesantes de la programación de este miércoles se destacan para los aficionados locales los debuts en dobles de los jugadores locales.

Roncadelli junto a Ignacio Carou, y los mellizos Aguilar Cardozo saldrán a escena.

Además, la programación de individuales prevé la presencia en cancha de cuatro cabezas de serie: Mariano Navone, Emilio Nava, Román Burruchaga e Ignacio Buse.

Resultados del martes 11 – primera ronda individuales

Álvaro Guillen Meza (Ecuador) a Sebastián Báez (Argentina,1[WC]) 7-6(3), 6-4

Carlos Taberner (España, 4) a Gonzalo Bueno (Perú) 6-0, 6-2

Cristian Garín (Chile, 5) a Andrea Collarini (Argentina) 6-3, 7-5

Román Andrés Burruchaga (Argentina, 6) a Federico Agustín Gómez (Argentina) 7-6(6), 5-7, 6-4

Tomas Barrios Vera (Chile, 8) a Juan Carlos Prado Ángelo (Bolivia, [NG]) 6-4, 6-1

Franco Roncadelli (Uruguay) a Genaro Alberto Olivieri (Argentina) 6-2, 6-4

Zdenek Kolar (República Checa) a Joaquín Aguilar Cardozo (Uruguay) 6-1, 6-1

Alex Barrena (Argentina) a Tristan Boyer (Estados Unidos) 6-7(1) 7-5, 6-1

Emilio Nava (Estados Unidos) a Daniel Dutra da Silva (Brasil) 6-2, 6-4

Vilius Gaubas (Lituania) a David Jorda Sanchis (España 12) 6-3, 3-6, 6-4

Facundo Mena (Argentina) a Joao Lucas Reis Da Silva (Brasil) 3-6, 6-1, 6-2

Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay) a Guido Ivan Justo (Argentina, Q) 4-6, 6-2, 6-3

Programación para el miércoles 12 de noviembre

Cancha central - desde las 14 hs

Roman Andres Burruchaga (Argentina, 6) vs Facundo Mena (Argentina)

A continuación

Gustavo Heide (Brasil) vs Emilio Nava (Estados Unidos, 3)

No antes de 18 hs

Marco Cecchinato (Italia,) vs Mariano Navone (Argentina, 2)

No antes de las 20 hs

Ignacio Buse (Perú, 7) vs Vilius Gaubas (Lituania)

Cancha 1 desde las 14 hs

Boris Arias/Johannes Ingildsen (Bolilvia, Dinamarca) vs Guido Andreozzi/Benjamin Kittay (Argentina/Estados Unidos)

A continuación

Ignacio Carou/Franco Roncadelli (Uruguay) vs Alexander Merino/Christoph Negritu (Perú/Alemania)

A continuación

Federico Aguilar Cardozo/Joaquín Aguilar Cardozo (Uruguay) vs Facundo Mena/Rodrigo Pacheco Méndez (Argentina, México)

A continuación

Alternate vs Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski (Polonia, 3)

Cancha 2 desde las 14 hs

Federico Agustin Gómez/Luis David Martínez (Argentina/ Venezuela, 4) vs Daniel Dutra Da Silva/ Gonzalo Villanueva (Brasil/ Argentina)

A continuación

Gonzalo Escobar/Miguel REYES-VARELA (Ecuador, México, 1) vs Andrea Collarini/Zdeneck Kolar (Argentina/República Checa)

A continuación

Guillermo Duran/Mariano Kestelboim (Argentina) vs Nicolás Barrientos/

Marcelo Demoliner (Colombia/Brasil, 2)

A continuación

Cristian Rodríguez/Federico Zeballos (Colombia/Bolivia) vs Alternate