Franco Roncadelli llegó a su primera final challenger contra un calambre y más de 13 horas de juego: "Fue una semana con muchas emociones"

El sábado, en la final, perdió con el argentino Alex Barrena en un duro combate: 7-5, 5-7, 6-3.

"Estoy contento, la semana anterior me había ido mal, pero venía jugando bien hace un tiempo; hace poco había tenido mi primera semi de challenger (en mayo, en Santos), estaba ahí, jugando bien, con nivel y tenía que mantenerme bien física y mentalmente. El nivel de tenis lo estaba teniendo", contó Roncadelli, de 25 años, a Referí.

Roncadelli venía de jugar el Challenger de Santa Fe donde perdió en primera ronda con el estadounidense Bruno Kusuhara por 0-6, 6-2, 5-7.

"No estuve tan bien mentalmente", reconoció Roncadelli sobre ese torneo.

Pero en el mundo del tenis, la revancha está a la vuelta de cada court.

"Pasé página muy rápido, me olvidé de esa semana y me enfoqué mucho en el trabajo y en el día a día. No en pensar tanto en el resultado de la semana anterior sino pensar en hacer lo mejor que podía en los días previos a la competencia y me salió bien", contó el tenista número uno uruguayo y actualmente en el puesto 336, su mejor.

"Fue una semana con muchas emociones, porque jugué cuatro de los cinco partidos a cinco sets, el único que no fue a tercer set fue el primero. En segunda ronda el partido fue de 3 horas y 40 minutos, y terminé acalambrado. Al otro día jugué dos partidos, cuartos de final y semifinal, el mismo día, 2 horas y 55 minutos y semis a 2 horas y 45, seis horas en un día, y al día siguiente la final, 2 horas y 50, en total sumé 13 horas y 20 minutos, un montón".

"Aguanté en lo físico y en lo mental, fue positivo, todos los partidos fueron muy parejos, me tuve que amigar con el sufrir como se dice en el tenis y no bajé nunca de físico ni cabeza, que las dos cosas se cansan cuando vas manejando mucho estrés y lo pude aguantar hasta la final. Ahí también lo pude sostener, en las dos facetas, pero el rival fue mejor al final. Tuve mis oportunidades: en el segundo set saqué 7-5, 4-2, pero son cosas que pueden pasar. Quedé contento con mi primera final, y ahora a seguir por más", expresó.

Su actuación le reportó 25 puntos pero como defendía 15 puntos de un torneo Futures ganado el año pasado, solo sumó 10 para el ranking. Con eso logró un ascenso de 16 posiciones.

Esta semana, Roncadelli jugó el Challenger de Lima pero quedó rápidamente eliminado.

En singles perdió Pedro Boscardin Dias de Brasil por 6-3, 6-2. En dobles jugó con Hernán Casanova de Argentina con el que perdió por un doble 6-4 contra Pruchya Isarow de Tailandia y Kelsey Stevenson de Canadá.

El jugador retorna a Uruguay y el miércoles de la semana próxima se va a Europa a jugar torneos futures, challengers y también Interclubes en Alemania, certámenes importantes para recaudar fondos que se reinvierten en la dura carrera del mundo del tenis.

Pablo Cuevas, último uruguayo en una final de challenger

La última vez que un uruguayo había jugado una final de challenger había sido Pablo Cuevas en Lyon 2021.

En aquella ocasión, el uruguayo con mejor ranking ATP de la historia (19º en agosto de 2016) le ganó al sueco Elias Ymer por un doble 6-2.

Después jugó 12 torneos challenger más sin poder llegar a la definición y con una semifinal, en Santa Cruz de la Sierra, en marzo de 2022, como mejor resultado.