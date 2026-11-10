Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, recibió el alta médica tras desplomarse en una práctica

El Bayern Múnich comunicó que su entrenador Vincent Kompany regresó a las instalaciones del club tras recuperarse de una meningitis que requirió su hospitalización, luego de desplomarse en una de las prácticas hace 3 semanas, y retomará la actividad formal luego de la fecha FIFA, cuando vuelva la Bundesliga.
El entrenador belga, que estuvo ausente durante los últimos cinco partidos del Bayern Múnich y que fue reemplazado por Aaron Danks, miembro de su cuerpo técnico, tiene previsto retomar la conducción del equipo una vez que finalice la pausa de las ligas domésticas por la fecha FIFA.
Según informó la revista alemana Kicker, Kompany se presentó en la ciudad deportiva de Säbener Straße, donde mantuvo distintas reuniones con integrantes del cuerpo médico de la institución y realizó tareas en su oficina.
El problema de salud de Vincent Kompany
Las complicaciones comenzaron el pasado 23 de octubre, cuando el exdefensor se desmayó mientras presenciaba una práctica del segundo equipo bávaro. A raíz del episodio, fue trasladado a un hospital y los estudios posteriores determinaron que padecía meningitis, por lo que debió permanecer internado.
De esta manera, debido a la pausa por la fecha FIFA, el entrenador belga volverá a dirigir al Bayern Múnich el próximo viernes 20 de octubre, cuando se retome la actividad de la Bundesliga y su equipo reciba en el Allianz Arena al Colonia, por la fecha 10 de la liga.