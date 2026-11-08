Deportivo Maldonado vs Nacional: día, hora, cancha, por dónde ver y precio de las entradas para los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Nacional visitará a Deportivo Maldonado este lunes en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

El cotejo se llevará a cabo en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.

Nacional juega un partidazo ante Deportivo Maldonado por Copa AUF Uruguay este lunes y lo hace con titulares, ya que el perdedor se despide del torneo

Hebraica Macabi venció 83-78 a Nacional, que perdió tres de sus primeros cuatro partidos en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Entradas para Deportivo Maldonado vs Nacional

El ganador de este partido jugará en semifinales con el vencedor de Boston River vs Montevideo City Torque que jugarán el martes a la hora 16.30 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

¿Por dónde ver Deportivo Maldonado vs Nacional?

El partido se podrá ver en cable por Directv y en los cables que hayan comprado la señal de Direcv. En streaming se ve por DGO y también por Poipes.