Deportivo Maldonado vs Nacional: día, hora, cancha, por dónde ver y precio de las entradas para los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Nacional visitará a Deportivo Maldonado este lunes en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.
¿Cuándo jugarán Deportivo Maldonado vs Nacional?
El partido se jugará este lunes 9 de noviembre.
¿A qué hora juegan Deportivo Maldonado vs Nacional?
El encuentro dará comienzo a la hora 21.00.
¿Dónde juegan Deportivo Maldonado vs Nacional?
El cotejo se llevará a cabo en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.
Entradas para Deportivo Maldonado vs Nacional
El ganador de este partido jugará en semifinales con el vencedor de Boston River vs Montevideo City Torque que jugarán el martes a la hora 16.30 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.
¿Por dónde ver Deportivo Maldonado vs Nacional?
El partido se podrá ver en cable por Directv y en los cables que hayan comprado la señal de Direcv. En streaming se ve por DGO y también por Poipes.