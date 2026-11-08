Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 32

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Deportivo Maldonado vs Nacional: día, hora, cancha, por dónde ver y precio de las entradas para los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Mirá los detalles para el trascendente partido que jugarán Deportivo Maldonado y Nacional

8 de noviembre de 2026 22:12 hs
Martín Ginzo y Tiziano Correa

Martín Ginzo y Tiziano Correa

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional visitará a Deportivo Maldonado este lunes en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

¿Cuándo jugarán Deportivo Maldonado vs Nacional?

El partido se jugará este lunes 9 de noviembre.

¿A qué hora juegan Deportivo Maldonado vs Nacional?

El encuentro dará comienzo a la hora 21.00.

¿Dónde juegan Deportivo Maldonado vs Nacional?

El cotejo se llevará a cabo en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.

Hebraica Macabi venció 83-78 a Nacional, que perdió tres de sus primeros cuatro partidos en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional juega un partidazo ante Deportivo Maldonado por Copa AUF Uruguay este lunes y lo hace con titulares, ya que el perdedor se despide del torneo

Entradas para Deportivo Maldonado vs Nacional

El ganador de este partido jugará en semifinales con el vencedor de Boston River vs Montevideo City Torque que jugarán el martes a la hora 16.30 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

¿Por dónde ver Deportivo Maldonado vs Nacional?

El partido se podrá ver en cable por Directv y en los cables que hayan comprado la señal de Direcv. En streaming se ve por DGO y también por Poipes.

Las más leídas

Mirá el nuevo gol de Luis Suárez para Inter Miami que ya tiene rival en los playoffs de la MLS y los nueve uruguayos que clasificaron para esa instancia en 2026

La razón por la que Justin Ellis, el delantero al que fue a buscar Diego Forlán para la selección uruguaya, está a un paso de dejar de ser elegible por Uruguay

Nacional juega un partidazo ante Deportivo Maldonado por Copa AUF Uruguay este lunes y lo hace con titulares, ya que el perdedor se despide del torneo

Luis Meneses, el delantero de Rentistas que fue convocado por República Dominicana para enfrentar a la selección uruguaya de Diego Forlán

Temas

Nacional Deportivo Maldonado Copa AUF Uruguay

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos