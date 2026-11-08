Nacional juega un partidazo ante Deportivo Maldonado por Copa AUF Uruguay este lunes y lo hace con titulares, ya que el perdedor se despide del torneo

Nacional jugará este lunes frente a Deportivo Maldonado a la hora 21 un partidazo muy esperado por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay y lo hará con mayoría de titulares pensando en que el que pierde, se despide del torneo.

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Los tricolores enfrentan a un muy duro rival en una semana que será trascendente, ya que el próximo sábado 14 jugará por la penúltima fecha del Torneo Clausura ante Albion en el Gran Parque Central a las 20.

Vale recordar que los dirigidos por Daniel Carreño buscan trepar tanto en la Tabla Anual -para estar entre los cuatro mejores y conseguir el pasaje a la Copa Libertadores-, como también en la Copa AUF Uruguay, ya que el campeón por primera vez tendrá como premio ser Uruguay 4 en la próxima edición de máximo torneo continental de clubes.

Nacional sabe que debe afrontar este compromiso ante Deportivo Maldonado por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, con todo lo mejor del plantel principal.

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La clasificación a la Copa Libertadores de América 2027 está en juego y enfrente, tiene a un rival que está por encima suyo en la Tabla Anual.

Además, el encuentro es único y el que pierde, se despide.

Por esa trascendencia y según informó una fuente del club a Referí, si bien el técnico Daniel Carreño no confirmó a los 11 titulares "pondrá mayoría de futbolistas" de ese tenor.

Uno de los que seguro vuelve es Luciano Boggio, luego de no haber podido jugar el encuentro anterior del Torneo Clausura por suspensión.

A su vez, los tricolores evalúan la situación sanitaria de Nicolás Rodríguez -de buen partido el jueves en la victoria sobre Ferro Carril de Salto por esta misma copa- ya que tuvo algún inconveniente.