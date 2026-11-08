Elecciones en Peñarol: dos dirigentes que se fueron del oficialismo de Ignacio Ruglio formaron su fórmula: Santiago Sánchez y Alejandro González

Las elecciones de Peñarol concitan toda la atención de los últimos días cuando resta un mes y cuatro días para que se lleve a cabo el acto eleccionario en el Palacio Cr. Gastón Guelfi el próximo sábado 12 de diciembre y dos dirigentes oficialistas hasta ahora y cercanos al presidente Ignacio Ruglio, Santiago Sánchez y Alejandro González, decidieron abrir su grupo y escindirse del anterior.

El 24 de julio pasado, Sánchez brindó una entrevista a Referí y fue de los primeros en lanzar su candidatura a la presidencia de los caboneros.

Por su pate, Alejandro González le explicó a su grupo Viví Peñarol por qué no sería candidato a presidente en las elecciones el 21 de agosto.

González destacó en ese momento que su agrupación tiene a decenas de dirigentes trabajando activamente en el club en diferentes áreas: Diego Fernández es el presidente de infraestructura del club, Federico Terryn tiene un largo recorrido en las formativas y ha trabajado en la internacionalización de la marca Peñarol, Bernardo Martins se desempeña en formativas, Alexandro Arévalo es otro hombre de formativas que se sumó a Viví Peñarol tras acompañar en las pasadas elecciones justamente a Santiago Sánchez, Leonardo Hernández es presidente de Tercera división, Ignacio López de Lacalle fue presidente del fútbol femenino, María Luisa Fernández es la actual titular del femenino, Mariana Inacio también trabaja por el fútbol femenino, Manuela Fernández , Alejandra Da Silva y Katherine Manrique forman parte de la Comisión de Asuntos Sociales, Andrea Becerra integra la Secretaría de Género y Lorena Martínez presta funciones en AUFI que desde el año pasado forma parte de la estructura de formativas de Peñarol.

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A su vez, el 11 de octubre, el mismo dirigente, presidente del básquetbol de Peñarol, presentó formalmente su candidatura a las elecciones de la institución carbonera.

Una noche de muchos puntos en común

En las últimas horas, Santiago Sánchez y Alejandro González se reunieron durante horas y decidieron escindirse del oficialismo de Ignacio Ruglio.

Vale recordar que González estuvo en la reunión en la que participaron solo cinco personas allegadas al actual presidente carbonero el pasado miércoles a la tarde -junto a Gastón Diz, Marcelo Solomita, Julio Trostchansky y Claudio Rivas-, y en la que el mandamás les dio vía libre y libertad de acción, pese a que él mismo aún no había decidido -como no lo decidió hasta este domingo- ser candidato por tercera vez a la presidencia del club.

Este domingo, ambos dirigentes confirmaron en el programa Punto Penal de canal 10 que formarán una fórmula de cara a los comicios de Peñarol previstos para el 12 de diciembre próximo.

La fórmula será Sánchez-González, ya que ambos entienden que tienen muchos puntos en común juntos, y uno de ellos fue alejarse del oficialismo de Ignacio Ruglio.