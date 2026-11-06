Leonardo Fernández emprende el regreso a Peñarol desde España: alta médica en Madrid y la mirada en el futuro

L eonardo Fernández emprende su regreso desde Madrid hacia Montevideo tras cumplir poco más de una semana de intensa evaluación y puesta a punto en la capital española. El talentoso mediocampista de Peñarol completó con éxito una etapa clave en la Clínica Olympia, el prestigioso centro médico donde fue intervenido quirúrgicamente en abril de la rotura de ligamentos cruzados por el reconocido especialista doctor Manuel Leyes.

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La estadía del futbolista aurinegro en suelo europeo no solo consistió en un control clínico exhaustivo, sino en un régimen de rehabilitación de vanguardia.

El broche al paso de Leonardo Fernández por Madrid lo dio Miguel Gutiérrez de Cuadra , fisioterapeuta del centro, quien lo despidió en Instagram: "Un placer trabajar con gente tan TOP, te deseamos lo mejor en la vuelta @leofernandez.10".

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Con el visto bueno médico bajo el brazo, el enganche de 28 años se reintegra a Peñarol para encarar el tramo definitorio de su recuperación junto al plantel de Diego Aguirre.

Aunque tanto el cuerpo técnico como la sanidad tienen claro que no se acelerarán los plazos para no poner en riesgo su integridad física, la meta inmediata es poder contar con su pegada y jerarquía en la definición de la temporada.

Más allá de lo inminente, la presencia de Leonardo Fernández representa la mayor inversión deportiva e institucional del club.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, el club aseguró su ficha como el eje de su proyecto futbolístico a mediano y largo plazo.

Su regreso a casa marca el inicio del último capítulo de una larga espera: el reencuentro de la hinchada carbonera con su gran figura.