Plaza Colonia se coronó campeón de la Segunda división profesional este viernes y vuelve a Primera luego de solo un año en el ascenso

Plaza Colonia se coronó campeón de la Segunda división profesional este viernes y concretó su ansiado retorno a la Primera división del fútbol uruguayo, luego de que la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ratificara las sentencias de primera instancia respecto a los reclamos que involucraban al club coloniense, a Oriental y a Rentistas.

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La definición clave para el elenco patablanca pasó por el rechazo al recurso interpuesto por el club de La Paz.

Oriental buscaba recuperar los puntos de un cotejo que había ganado 2-0 en la cancha, pero que perdió en los escritorios tras una denuncia de Plaza Colonia por la alineación indebida de seis futbolistas extranjeros al mismo tiempo, vulnerando el tope reglamentario de cinco.

Con el fallo firme de Apelaciones, la quita quedó ratificada de forma definitiva en el ámbito local, restándole únicamente la vía internacional del TAS al club de La Paz.

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Asimismo, el tribunal desestimó la protesta de Plaza Colonia contra Rentistas, ratificando el 1-1 en el marcador.

Con estos veredictos en mano, el patablanca trepó a los 53 puntos en la Tabla Anual y se transformó en inalcanzable a falta de una fecha para culminar la fase regular, sacándole 4 unidades a su escolta Rentistas (49).

De este modo, el conjunto de Colonia del Sacramento selló el título y aseguró su vuelta al círculo de privilegio tras militar apenas una temporada en la divisional de ascenso.