Tras su paso por Nacional, Jorge Bava es el principal candidato para asumir en uno de los grandes de Colombia en reemplazo de otro uruguayo

Jorge Bava, el exentrenador de Nacional, es el principal candidato a asumir como entrenador de Junior de Barranquilla, uno de los grandes del fútbol de Colombia, en la temporada 2027, según informan medios deportivos de ese país.
Las negociaciones están encaminadas y todo indica que el exaqruero pondrá la firma, si bien quedan algunos detalles por cerrar, indicó el portal Semana.com.
Bava reemplazaría a otro uruguayo en el cargo, y también ex Nacional, Sebastián Viera, ídolo de Junior, quien fue el sustituto de Alfredo Arias a principios de setiembre.
Sebastián Viera, DT de Junior de Barranquilla
El ex DT tricolor ya tiene experiencia en el fútbol de Colombia donde fue campeón con Independiente Santa Fe.
Su nombre estaba en la carpeta de Junior desde que fue cesado Arias. El club de Barranquilla también manejó las opciones de Arturo Reyes, Gustavo Costas o Gustavo Quinteros.
Pero finalmente se decidieron por Bava, quien además es el más económico, según informó Diario Deportes.
Las condiciones que puso Jorge Bava
En Colombia también destacaron las dos condiciones que puso Bava para llegar a Juniors.
La primera es que se fijen los premios que recibirá por logros de su equipo tanto en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, para la que Junior ya tiene asegurada su participación en la fase de grupos de la edición 2027.
“Bava tendría prima extra por logro cumplido. Una por ser campeón de Liga, otra por clasificar al equipo a torneo internacional y una que llama la atención: por llevar al Junior a cuartos de final del torneo internacional”, informó Diario Deportes.
Además, el entrenador marcó exigencias para el armado del plantel y pidió que se mantengan algunos futbolistas.