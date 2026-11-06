Kike Olivera cortó una sequía de casi nueve meses sin anotar: mirá su golazo con el Bahía en la derrota ante Cruzeiro, que tuvo a Matías Viña pero no a Luciano Rodríguez

El uruguayo Cristian Kike Olivera cortó una sequía de casi nueve meses sin tantos con un golazo , en la derrota 3-2 del Bahía ante el Cruzeiro por la fecha 34 del Brasileirao , encuentro que contó con la presencia de Matías Viña en el equipo de Minas Gerais.

Olivera fue el encargado de abrir el marcador a los 32 minutos del partido . El delantero recibió el balón afuera del área tras un córner que se fue largo, encaró a Zé Lucas hacia adentro y luego se lo sacó de encima hacia afuera con un caño , para después sacar un potente derechazo con poco ángulo que se metió en el primer palo del arco defendido por Otávio.

Kike no anotaba un gol desde el 28 de febrero , en la victoria 4-2 ante el Juazeirense por las semifinales del Campeonato Baiano , del que luego salió campeón. Solo tenía un tanto en los 25 encuentros que había disputado por el Brasileirao, marcado el 5 de febrero en el empate 1-1 ante Fluminense por la segunda fecha del torneo.

VIRADA NO MINEIRÃO! O Cruzeiro saiu atrás e buscou o resultado diante do Bahia. Kaio Jorge (2) e Bruno Rodrigues marcaram. Kike Olivera e Véliz descontaram para o Tricolor. #BrasileirãoNoPrimeVideo #Brasileirão #Cruzeiro #Bahia #CRUxBAH pic.twitter.com/W9u7axDn0Z

La felicidad por vuelta al gol no fue completa para Olivera, ya que Cruzeiro le dio vuelta el partido al Bahía . Kaio Jorge empató el encuentro al final del primer tiempo, y luego erró un penal a los 57. A los 69 Bruno Rodrigues lo dio vuelta para los de Minas Gerais, y cerca del final Jorge amplió la ventaja . Alejo Véliz descontó en una de las últimas jugadas del partido.

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Viña comenzó en el banco de suplentes del equipo ganador, pero jugó casi todo el partido ya que debió ingresar a los 5 minutos del primer tiempo en lugar del lesionado Fabricio Bruno.

El que se quedó en el banco de relevos fue Luciano Rodríguez. El delantero apenas acumula 110 minutos repartidos en siete partidos desde que llegó al Cruzeiro, en los que no anotó pero aportó dos asistencias, y no ingresó en los últimos tres encuentros del club.

La institución "Raposa" está tercera en el Brasileirao con 60 puntos, lejos de Flamengo, puntero con 76 unidades, y Palmeiras, escolta con 73. Bahía, que tuvo desde el arranque al uruguayo Nicolás Acevedo, está sexto con 53 puntos, peleando por ingresar a puestos de Copa Libertadores.