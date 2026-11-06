Imputaron por tentativa de femicidio al brasileño que atacó a su expareja en la puerta de una escuela en Artigas

Un hombre de 32 años de nacionalidad brasileña fue imputado por el ataque a golpes de puño a su expareja en la entrada de una escuela en Artigas , que incluyó puñaladas con un objeto de metal punzante . Ahora el agresor fue enviado a seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La Fiscalía fundamentó la medida cautelar en la existencia de peligro de fuga , debido a que el hombre no tiene domicilio ni actividad laboral en Uruguay , como también que está en riesgo la seguridad de la víctima y que hay riesgo de entorpecimiento de la investigación .

El brasileño fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio , en grado de tentativa y en calidad de autor .

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Artigas: un grupo de padres "le salvó la vida" a una mujer que era atacada por su expareja en la puerta de la escuela

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando un grupo de padres que dejaban a sus hijos auxiliaron a la mujer que era atacada por su expareja.

El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, había detallado en conferencia de prensa el episodio. El agresor llegó al lugar en moto, ingresó a la escuela e interceptó a la mujer de 28 años, que acababa de dejar a su hijo. Tras obligarla a salir del predio, la mujer intentó dirigirse hacia su auto, momento en el que el hombre comenzó a agredirla.

Fue en ese instante cuando varios padres que presenciaban la escena decidieron involucrarse. "Fue fundamental (...) desde la llamada hasta que llegamos pasaron tres o cuatro minutos, pero esos minutos en esas situaciones son vitales", destacó el jefe policial. "Pensamos que le salvó la vida", sentenció.

Ninguno de los civiles resultó lesionado durante el forcejeo. La mujer sufrió únicamente lesiones leves y de escasa entidad en la zona del cuello y cuero cabelludo. Sobre el ataque, Osorio indicó que ambos mantenían un vínculo sin convivencia y que el agresor "se estaría negando a aceptar el término de la relación".

Si bien no existían denuncias previas por violencia doméstica entre ellos, Osorio aclaró que el hombre contaba con medidas cautelares en Brasil; mientras que la víctima tenía medidas de protección vigentes con respecto a una pareja anterior.