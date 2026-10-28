Imputaron a un entrenador de fútbol femenino en Artigas por abusar sexualmente de una alumna de 13 años

Un entrenador de fútbol femenino de Artigas fue imputado por la Justicia tras ser denunciado por presuntamente abusar sexualmente de una alumna de 13 años.

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La formalización se concretó el lunes 26 de octubre, a pedido de la Fiscalía Departamental de Artigas de 1° Turno. Según amplió Subrayado (Canal 10), se trata de un hombre de 51 años que había sido denunciado en 2024.

El hombre fue imputado por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, ambos agravados, así como por reiterados delitos de promesa o retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, todos en régimen de reiteración real.