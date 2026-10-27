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Edil blanco cuestionó contratos de arrendamientos de servicios de la intendencia: "Nos va a tener que explicar que no tiene una planilla paralela"

El edil contó que, según un pedido de informes que le hizo a la comuna, "entre julio de 2025 y agosto de este año" se suscribieron "contratos de arrendamientos de servicios a más de 200 personas en calidad de proveedores por el entorno de los 140 millones de pesos"

27 de octubre de 2026 16:03 hs
Intendencia de Montevideo
Foto: Gastón Britos / FocoUy

El edil del Partido Nacional, Juan Ignacio Abdala, cuestionó los contratos de arrendamientos de servicios de la Intendencia de Montevideo y aseguró que la comuna deberá de "explicar que no tiene una planilla paralela" de funcionarios.

Los cuestionamientos de Abdala son a raíz de un pedido de informes que le hizo a la comuna sobre esta temática y que dio como respuesta que "entre julio de 2025 y agosto de este año suscribió contratos de arrendamientos de servicios a más de 200 personas en calidad de proveedores por el entorno de los 140 millones de pesos", contó el edil.

Por este tema, el opositor afirmó que posiblemente citen al intendente Mario Bergara o algún director de la comuna a algún ámbito de la Junta Departamental. "La intendencia nos va a tener que explicar que no tiene una planilla paralela, porque las funciones asignadas a estos proveedores que son contratados de esta manera son funciones que tendrían que cumplir los funcionados", agregó Abdala en rueda de prensa.

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"No es correcto que se dé esta situación con los arrendamientos de servicios. La intendencia nos va a tener que demostrar que no tiene una planilla paralela y que no está utilizando la herramienta de los arrendamientos de servicio como una forma de seguir ingresando gente de manera discrecional a la Intendencia de Montevideo", añadió el edil.

Según el representante nacionalista, "la gran mayoría de estos proveedores son personas que ya se les arrendaba un servicio por parte de la Intendencia de Montevideo en la gestión de Carolina Cosse".

El edil se refirió a las medidas de austeridad que había planteado la actual administración. "En el gasto de los funcionarios, se ahorraron 140 millones de pesos recortando horas extras, sexto día, y partidas a funcionarios presupuestados. O casualidad ese dinero es el que se está gastando en los arrendamientos de servicios", sentenció.

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